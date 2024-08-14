香港單車節｜10.13舉行　50公里組路線增沙田嶺隧道　首設嘉年華

一年一度的「新鴻基地產香港單車節」將於10月13日舉辦，8月16日早上10時起接受網上報名。報名費介乎每人100至600元。「50公里組」的路線今屆新增沙田嶺隧道，整體覆蓋「四隧三橋」，至於「32公里組」路線則首次踩上汀九橋。



今屆單車節亦增設嘉年華供參賽者及公眾參與，會場設於西九文化區竹翠公園。活動包括大型打卡點、單車主題巿集攤位、瑜珈等。



一年一度的「新鴻基地產香港單車節」將於10月13日舉辦。(余月明攝)

8.16起接受網上報名 32公里組路線首踩汀九橋

由旅發局主辦、新鴻基地產冠名及慈善贊助的體育盛事 「新鴻基地產香港單車節」，將於今年 10 月13日舉行，分為50公里組、32公里組，名額共逾6000個。另有家庭單車樂及環粤港澳大灣區城市自行車挑戰賽(香港站）的男子公開組及女子公開組。有意參加者可於8月16日早上10時起在網站報名。報名費介乎每人100至600元，至於單車技術評核則於9月舉行。

「50公里組」的路線今屆增多一條隧道，覆蓋平時難得開放予單車行走的「四隧三橋」，途經戲曲中心、香港故宮文化博物館及ICC環球貿易廣場等地標，並穿梭青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋、長青隧道、南灣隧道、尖山隧道及新增設的沙田嶺隧道。

「32公里組」項目，由以往的30公里長度，增至32公里，路線除昂船洲大橋外，亦可首次踩上汀九橋，途徑ICC環球貿易廣場。而50公里及32公里組兩項目解散地改至西九文化區。

今年增嘉年華供參賽者及公眾參與，會場設於西九文化區竹翠公園。活動包括大型打卡點、單車主題巿集攤位、瑜珈等。