新冠活躍　何栢良稱縱對JN.1及KP.2有一定免疫力　長者仍應打疫苗

本地新冠病毒的整體活躍程度自6月起持續上升，JN.1為最流行變異病毒株，污水監測和感染個案中也檢測到KP.2。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，JN.1及KP.2均為兩年前在本港大爆發品種BA.2的後代株，因此市民「基本上接觸過，有一定免疫力。」他指新冠病毒影響已變得很小，每月只有單位數的重症或死亡個案，但仍建議長者接種mRNA疫苗，因滅活疫苗已是3年前品種，效果會大打折扣。



何栢良今早在港台節目表示，現時流行的變異病毒株JN.1，以及有檢測到的KP.2都是BA.2的後代株，而兩年前本港新冠大爆發的品種正是BA.2，因此「不是全新的變異珠」，指市民基本上已接觸過，有一定免疫力。他指雖然現在個案有上升趨勢，但最近每星期重症及死亡個案都是單位數，當到頂時又會回落。

他補充，JN.1及KP.2的基因差距相當之近，現時因應世衛及美國建議分別有針對JN.1及KP.2的兩種疫苗，對於採購何種疫苗較好，他認為兩者預防重症的效果不會相差很遠，且亦無法預估到時哪一個品種會流行。他解釋，之前KP.2在本港曾佔74%，「已在社區傳到咁上下」，就到JN.1上升為最流行品種。

何栢良建議長者接種核酸疫苗，因科興疫苗已是3年前品種，效果會大打折扣。（資料圖片）

他又指過去兩年防疫措施解禁後，病毒株一年起碼變異3次，年初生產的疫苗，到年尾或已不再是當時的族譜，形容會「滯後4-5個月」，因此採購到時已不會對應到其時流行品種，但仍能減少重症。他續指，針對JN.1的疫苗要到年尾或下年初才會有。

對於現時的防疫措施，何認為新冠影響已很少，視為風土病、全年季節性流行病是正確方向。他建議長者仍然接種疫苗以預防重症，惟屬滅活型的科興疫苗已是針對3年前品種，效果會大打折扣，因此建議他們接種mRNA疫苗。