稱有Mirror演唱會等票騙94萬 女積犯說曾被診斷輕度智障 囚28月
撰文：朱棨新
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過去有多次欺詐案底的女文員，2022年聲稱可以折扣買Mirror演唱會，及廸士尼樂園年票或商品，160名買家先後支付94萬元後未能收到門票，女文員因而被捕。她今(15日)在區域法院承認6項欺詐罪，並稱她6歲時曾被診斷輕度弱智。法官判刑指被告是積犯，可見過往判刑已起不了阻嚇作用，本案受害人罪名案情亦嚴重，需特別加刑，判她監禁28月。
被告曾被診斷輕度弱智
女被告陳家穎（36歲），她曾向警方透露她於6歲時被診斷屬輕度弱智。被告有9次出庭紀錄，涉及25項控罪，其中8項為欺詐罪。
官指被告是積犯需作加刑
法官判刑指，被告在兩個月內犯案，受害人眾多。法官指被告的案底差劣，過往的判刑對她不能起阻嚇作用，因被告屬積犯，需作出加刑，就6罪判被告監禁28個月。
警誡下稱因貪心犯案
案情指，被告於2022年5至7月間，向多名買家聲稱以折扣價，出售迪士尼樂園年票或商品，或Mirror演唱會門票等。惟有買家以轉數快付款，預訂迪士尼樂園酒店房間，最終發現被告未有替他們預訂房間，遂報警。被告同年7月10日被捕。她在警誡時透露6歲時曾被診斷屬輕度弱智，承認因貪心而犯案，又指她重視金錢出於履行交易。
案件編號：DCCC 922/2023
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