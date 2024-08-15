稱有Mirror演唱會等票騙94萬　女積犯說曾被診斷輕度智障　囚28月

過去有多次欺詐案底的女文員，2022年聲稱可以折扣買Mirror演唱會，及廸士尼樂園年票或商品，160名買家先後支付94萬元後未能收到門票，女文員因而被捕。她今(15日)在區域法院承認6項欺詐罪，並稱她6歲時曾被診斷輕度弱智。法官判刑指被告是積犯，可見過往判刑已起不了阻嚇作用，本案受害人罪名案情亦嚴重，需特別加刑，判她監禁28月。



被告曾被診斷輕度弱智

女被告陳家穎（36歲），她曾向警方透露她於6歲時被診斷屬輕度弱智。被告有9次出庭紀錄，涉及25項控罪，其中8項為欺詐罪。

女被告陳家穎在區域法院承認6項欺詐罪，被判囚28個月。

被告陳家穎在2022年稱有MIRROR的紅館演唱會門票，從而騙到多名買家付款。（梁碧玲攝）

MIRROR於2022年7月曾在紅館舉行演唱會。（MIRROR IG圖片）

被告陳家穎亦聲稱有香港迪士尼樂園酒店年票或商品，部份買家亦因而受騙。(資料圖片)

官指被告是積犯需作加刑

法官判刑指，被告在兩個月內犯案，受害人眾多。法官指被告的案底差劣，過往的判刑對她不能起阻嚇作用，因被告屬積犯，需作出加刑，就6罪判被告監禁28個月。

警誡下稱因貪心犯案

案情指，被告於2022年5至7月間，向多名買家聲稱以折扣價，出售迪士尼樂園年票或商品，或Mirror演唱會門票等。惟有買家以轉數快付款，預訂迪士尼樂園酒店房間，最終發現被告未有替他們預訂房間，遂報警。被告同年7月10日被捕。她在警誡時透露6歲時曾被診斷屬輕度弱智，承認因貪心而犯案，又指她重視金錢出於履行交易。

案件編號：DCCC 922/2023