小紅書男自稱保險經紀賣周杰倫演唱會內部飛　歌迷中伏被呃$1.4萬

周杰倫在中環海濱舉行的7場《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023》曲終人散，但其間多次爆出「炒黃牛」及假門票事件。一名內地歌迷向《香港01》指，早前在小紅書向一名自稱保險經紀的男子，購買2張周杰倫演唱會「內部票」，總共1.4萬元，雙方更簽訂網上合同；然而4月中下旬，他仍未有收到門票，賣家一直失聯，只好報警求助。

警方指4月24日接獲一名男子報案，指早前經社交平台購買2張演唱會門票，並支付1.4萬元，但對方失去聯絡。案件暫列作「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進。



內地歌迷李先生向《香港01》指，他於3月8日凌晨在社交平台「小紅書」看到一個名為Paul Chan的男子正出售周杰倫演唱會門票，於是向對方查詢。二人先在小紅書通訊，其後轉用微信繼續對話，期間陳男聲稱自己是保險經紀，2021年因取得MDRT（百萬圓桌）資格而獲贈周杰倫演唱會門票作獎勵，屬於「內部門票」。

由於2021年周杰倫演唱會因新冠疫情關係取消，Paul Chan持有的2張2021年8月21日門票，可換票成今年5月13日演唱會的相連座位。李先生了解詳情後，決定以1.4萬港元購買，對方承諾會將換票後的收票地址，直接改為李先生的內地住址，並指預計於4月中下旬收到。雙方隨即在「騰訊電子簽」簽訂網上合同，Paul Chan在合同上填寫的中文名字為「陳雨順」。

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其後李先生與Paul Chan相約於同日（8日）下午3時，在尖沙咀廣東道及海防道交界的中國銀行會面。李先生形容Paul Chan戴眼鏡、穿黑色Polo、身形較瘦，身高約1.75米，背著一個斜孭袋。二人見面後到新港中心地下2樓的大食代商談約20分鐘，李先生便支付12,500港元予對方，剩餘1500港幣（人民幣1335元）則以支付寶轉賬至對方戶口。

時間來到4月中下旬，李先生一直未收到主辦方郵寄的門票，於是多次向Paul Chan打探換票情況，對方一開始回覆指換票是用順豐郵寄至內地，之後就失聯了。李先生遂向演唱會主辦方查詢，發現門票的登記編號既非「陳雨順」，也不是他的名字。他再向保險公司及保險業監管局查詢「陳雨順」是否保險經紀，結果沒有任何相關信息，李先生始知受騙，最後在香港報警求助。

警方回覆《香港01》查詢時指，警方電子報案中心於4月24日接獲一名男子報案，指早前經社交平台向一名賣家購買2張演唱會門票，並於3月8日向對方支付1.4萬元。報案人其後未能取得門票，並與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。案件暫列作「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進，警方已主動聯絡報案人作一步調查及交代調查進度。