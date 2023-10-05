Ocamp風波︱新生誤遵傳統「聽師兄話」　港專院長：應糾正道德觀

大學迎新營Ocamp早前接連被爆出懷疑性侵及性騷擾事件，港專學院社會科學院院長崔日雄今早（5日）在電台節目表示，大學發生性騷擾並非新鮮事，又指有新入學大學生向他透露Ocamp傳統包括飲酒及「聽師兄話」等，誤以為要跟從做法，並認為在現場監督或向校方提交計劃書審批的效用小，應培訓學生認清界限。



大學性騷擾非新鮮事 Ocamp傳統：飲酒、聽師兄話

崔日雄表示，大學發生性騷擾事件並非新鮮事，過往亦有零星個案，需要正視及糾正。他指大學雖有迎生營指引，但有個別心懷不軌學生，尤其在非正式場合會有出軌行為，或沒有認清道德界線，「學生佢可能習慣咗，覺得咁樣都冇乜嘢，年輕人係要有時男男女女有啲嘢，好似咁樣都合理」，故有需要接受培訓糾正這些觀念。他透露曾有新生向他反映，一般迎生營均有傳統模式，例如飲酒及「聽師兄話」，誤以為在新環境需要跟從這些模式。

現場監督計劃書交審批效用小 應培訓學生避免過界行為

他表示，雖然大學有處理性騷擾渠道，但大部份學生未必敢於揭示問題，需要校方主動搜查。對於在迎生營現場安排監督及指導的做法，他表示做法尷尬，因大學生作為成年人需要學習負責任，而且學生會有分組活動，分散不同地方，難以緊跟監督。

他認同有學校透過培訓課程，如讓學生觀看平等機會委員會影片等做法，他相信可以令學生清楚知道哪些行為出軌，「教育就正正可能畀佢知道，原來有啲位係含糊嘅，如果能夠令到清晰化咗呢，其實對學生嚟講亦都係好事，亦都有清楚嘅指引，邊啲為已經過咗界，我哋唔應該咁樣做。」

至於迎生營計劃書須交學校審批的做法，他認為意義不大，「你如果下下都管住佢，其實佢總有辦法避開你。」 反而應要令學生懂分辨對錯。