大埔廣福道2死4傷車禍　一家三口入稟向肇事的士司機索償

大埔廣福道2021年發生奪命交通意外，一名的士司機駛經行人過路處時加速「爬頭」，剷上安全島釀2死4傷，司機早前承認誤殺及危駕等罪，處理該刑事案的法官曾形容，認為司機除了要快想不出原因，最後判該司機入獄8年及終身停牌。案中的其中3名傷者為一家三口，昨（15日）一同入稟高等法院向該的士司機索償。



伍意外時正懷孕

原告為當時懷孕的伍美芳、劉志明（音譯）及男童劉殷喆，其中劉殷喆由其父親劉志明代為入稟，被告為莫培華。翻查報道，三名原告為一家三口，伍美芳當時正懷孕，她於2022年1月誕下嬰兒。

大埔廣福道奪命車禍，的士突然失控剷上行人過路線安全島，釀成一死八傷。（蔡正邦攝）

大埔廣福道一輛的士撞上安全島，多人受傷。（「大埔TAI PO」FB群組圖片）

大埔廣福道奪命車禍，的士突然失控剷上行人過路線安全島，釀成一死八傷。（讀者提供）

大埔廣福道奪命車禍，的士突然失控剷上行人過路線安全島，釀成一死八傷。（讀者提供）

大埔廣福道奪命車禍，的士突然失控剷上行人過路線安全島，釀成一死八傷。（讀者提供）

59歲鄭姓死者當場不治，其51歲姓陳妻子身受重傷，昏迷在威爾斯親王醫院搶救。（陳浠文攝）

（王譯揚攝）

意外發生後，多名市民合力抬車救出傷者。(詳看下圖)

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剷上行人道令多人受傷

入稟狀指，莫於2021年8月22日上午11時15分左右，駕駛的士駛至大埔廣福道行人過路處時，疏忽或違反法定責任造成意外，令原告受傷，因而入稟索償。

切入對面東行線撞向安全島

案情指，莫當日駕駛其的士經過大埔廣福道的西行線時，在行人過路燈轉為綠燈時，莫未有停車更加速向右轉，超越前面兩部汽車，並切入對面的東行線，其時速約為50公里，並撞向安全島，6名行人被撞倒，釀成2死4傷，其中一男一女路人死亡，陳及一名男子，以及一名孕婦及其4歲兒子受傷。

案件編號：HCPI202/2024