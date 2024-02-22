大埔廣福道奪命車禍釀兩死　的士司機認誤殺　囚8年兼終身停牌

大埔廣福道2021年發生奪命車禍，的士疑超兩車衝燈時剷上安全島，令多人受傷，現場市民更曾合力抬車救出傷者，最後亦釀成2死及4人嚴重受傷。肇事司機早前承認誤殺和危駕導致他人受嚴重傷害共6罪，法官今（22日）在高等法院判刑時指，本案令人惋惜、不安和震驚，判司機監禁8年和終身停牌。



被告莫培華（66歲，司機），承認2項誤殺罪及4項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，指他於2021年8月22日在大埔廣福道危險駕駛，導致陳更崧（51歲）、伍美芳（37歲）、劉殷喆（4歲）及蘇木興(54歲）身體受嚴重傷害，另鄭鈞海（59歲）及宋婉芬（63歲）死亡。

的士加速越兩車切入時撞安全島

案情指，當日上午11時許，被告駕駛的士沿西行線行駛，其前方有一輛私家車和一部的士。被告駛近行人過路處時未有停車，並將的士加速向右轉，越過兩車後再切入東行行車線，被告繼續以時速約50公里駕駛，的士最終撞向安全島及附近途人，引致2死4傷。

一途人頭被壓住當場死亡

途人鄭鈞海當場被證實死亡，驗屍報告指他的腦組織擠壓至顱腔外，胸部和脾臟有損傷；另一名女途人宋婉芬送院後翌日不治，驗屍報告指她頭部、胸部和脊柱等受傷。兩人的死因同為身體多處受傷。

4名傷者的傷勢則分別為腦出血及不同部位骨折等。其中伍美芳案發時懷有身孕，車禍後顱骨骨折和腦出血，她於2022年1月誕下胎兒。

案件編號：HCCC 19/2023

意外發生後，多名市民合力抬車救出傷者。(詳看下圖)

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