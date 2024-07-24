大埔廣福道2021年車禍釀2死4傷　女傷者入稟向的士司機索償

大埔廣福道2021年發生奪命交通意外，一名的士司機駛經行人過路處時加速「爬頭」，剷上安全島釀2死4傷，司機早前承認誤殺及危駕等罪，處理該刑事案的法官曾形容，認為司機除了要快想不出原因，最後判該司機入獄8年及終身停牌。案中的其中一名中年女傷者，日前入稟高等法院向該的士司機索償，但未有列明金額。



原告陳更崧，被告為莫培華(66歲)。入稟狀指，莫於2021年8月22日上午11時15分左右，駕駛的士駛至大埔廣福道行人過路處時，疏忽或違反法定責任造成意外，令原告受傷，因而入稟索償。

一輛的士於大埔廣福道剷上安全島，造成1死多人受傷。（蔡正邦攝）

一輛的士於大埔廣福道剷上安全島，造成1死多人受傷。（蔡正邦攝）

大埔廣福道奪命車禍，的士突然失控剷上行人過路線安全島，釀成一死八傷。（讀者提供）

大埔廣福道奪命車禍，的士突然失控剷上行人過路線安全島，釀成一死八傷。（讀者提供）

大埔廣福道奪命車禍，的士突然失控剷上行人過路線安全島，釀成一死八傷。（讀者提供）

大埔廣福道一輛的士撞上安全島，多人受傷。（「大埔TAI PO」FB群組圖片）

案情指，莫當日駕駛其的士經過大埔廣福道的西行線時，在行人過路燈轉為綠燈時，莫未有停車更加速向右轉，超越前面兩部汽車，並切入對面的東行線，其時速約為50公里，並撞向安全島，6名行人被撞倒，釀成2死4傷，其中一男一女路人死亡，陳及一名男子，以及一名孕婦及其4歲兒子受傷。

案件編號：HCPI202/2024

意外發生後，多名市民合力抬車救出傷者。(詳看下圖)