大埔廣福道2021年車禍釀2死4傷 女傷者入稟向的士司機索償
撰文：郭顥添
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大埔廣福道2021年發生奪命交通意外，一名的士司機駛經行人過路處時加速「爬頭」，剷上安全島釀2死4傷，司機早前承認誤殺及危駕等罪，處理該刑事案的法官曾形容，認為司機除了要快想不出原因，最後判該司機入獄8年及終身停牌。案中的其中一名中年女傷者，日前入稟高等法院向該的士司機索償，但未有列明金額。
原告陳更崧，被告為莫培華(66歲)。入稟狀指，莫於2021年8月22日上午11時15分左右，駕駛的士駛至大埔廣福道行人過路處時，疏忽或違反法定責任造成意外，令原告受傷，因而入稟索償。
案情指，莫當日駕駛其的士經過大埔廣福道的西行線時，在行人過路燈轉為綠燈時，莫未有停車更加速向右轉，超越前面兩部汽車，並切入對面的東行線，其時速約為50公里，並撞向安全島，6名行人被撞倒，釀成2死4傷，其中一男一女路人死亡，陳及一名男子，以及一名孕婦及其4歲兒子受傷。
案件編號：HCPI202/2024
意外發生後，多名市民合力抬車救出傷者。(詳看下圖)
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