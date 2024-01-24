大埔廣福道2死車禍　的士司機認誤殺　官稱除了要快想不出原因

大埔廣福道2021年發生奪命車禍，的士疑超兩車衝燈時剷上安全島，令多人受傷，現場市民更曾合力抬車救出傷者，最後亦釀成2死及4人嚴重受傷。肇事司機承認誤殺和危駕導致他人受嚴重傷害共6罪，今（24日）在高院確認其案情和求情，他的代表律師稱指被告感到十分內疚，並想向死傷者家屬致歉。法官陳慶偉關注被告犯案的原因，並說：「睇唔到有咩原因，除咗要快之外。」辯方亦表示未能解釋。案押後至2月22日判刑，期間被告須還押。



被告莫培華（66歲，司機），承認2項誤殺罪及4項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，指他於2021年8月22日在大埔廣福道危險駕駛，導至陳更崧（51歲）、伍美芳（37歲）、劉殷喆（4歲）及蘇木興(54歲）身體受嚴重傷害，另鄭鈞海（59歲）及宋婉芬（63歲）死亡。

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被告越過兩車再切入東行線

案情指，當日上午11時許，被告駕駛的士沿西行線行駛，其前方有一輛私家車和一部的士。被告駛近行人過路處時未有停車，並將的士加速向右轉，越過兩輛車後再切入東行行車線，被告繼續以時速約50公里駕駛，最終撞向安全島及附近途人，引致2死4傷。

一途人當場死亡

途人鄭鈞海當場被證實死亡，驗屍報告指他的腦組織擠壓至顱腔外，胸部和脾臟有損傷，其死因為身體多處受傷；另外一名死者宋婉芬送院後翌日不治，驗屍報告指她頭部、胸部和脊柱等受傷，死同因為身體多處受傷。

意外發生後，多名市民曾幫忙救出傷者。(詳看下圖)

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4傷者腦出血及多處骨折 1傷者是孕婦

4名傷者的傷勢則分別為腦出血及不同部位骨折等。其中伍美芳案發時懷有身孕，車禍後診斷出胸部、腹部和手部燒傷、顱骨骨折和腦出血，她於2022年1月誕下胎兒。

被告同日被捕，其藥物和酒精測試結果均呈陰性。涉案的士於案發前一日曾接受維修檢查，結果顯示一切正常。

被告任私人司機50年

辯方求情指，被告任職私人司機逾50年，放假時會替更做的士司機。被告明白其所犯事件造成極大傷害，感到十分內疚和自責，望能向死傷者家屬致歉。

法官庭上關注被告犯案的原因，惟辯方表示未能解釋。法官聞言表示：「睇唔到有咩原因，除咗要快之外。」辯方重申未能解釋。

案件編號：HCCC 19/2023