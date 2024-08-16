大熊貓盈盈生BB｜園方主席：「家嫂」帶來雙喜臨門　市民一齊改名

【大熊貓／盈盈／樂樂／海洋公園】大熊貓盈盈及伴侶樂樂所生的一對龍鳳胎為港添喜慶，海洋公園主席龐建貽今日（16日）表示，會邀請全港市民一同為龍鳳胎和兩隻即將來港新大熊貓改名，將喜悅及運氣帶到香港不同角落。



他又感謝「我哋家嫂盈盈」帶來雙喜臨門，「就有如我哋近排運動員攞到雙金或者雙銅一樣，兩隻變四隻，四隻變六隻。我哋其實真係非常之驚喜，真係要感謝，亦都要感恩，感恩完之後都要再感恩。」



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龐建貽冀大熊貓能夠增加公園的人流及收入

海洋公園主席龐建貽今早在四川大熊貓保護研究中心出席簽署儀式後，立即回港召開記者會。被問到發展「大熊貓經濟」，他表示近來在天氣情況許可下，公園的人流不錯，而疫情後也不斷改善，認為有助財政狀況走向穩健。

龐建貽又指，海洋公園會考慮所有商機，例如與其他商業機構合作，期望大熊貓能夠增加公園的人流及收入。他並透露員工的士氣高漲，「咁好彩同一時期有兩隻新BB，真係令人震奮，令到公園同事打咗支強心針。」

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形容大熊貓增至6隻為奇跡︰估唔到係今年咁樣發生

對於中央政府贈送大熊貓的同時，盈盈亦誕下龍鳳胎，龐建貽形容為雙喜臨門，認為有如運動員在奧運中取得兩面獎牌。他並邀請全港市民一同為龍鳳胎改名，將喜悅及運氣帶到香港不同角落。

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其實今次真係好好彩，中央政府應承咗送兩隻大熊貓畀我哋，同時間我哋「家嫂」盈盈亦都懷孕，誕下咗兩隻龍鳳胎，所以呢個咁開心嘅雙喜臨門，就有如我哋近排運動員攞到雙金或者雙銅一樣，兩隻變四隻，四隻變六隻。我哋其實真係非常之驚喜，真係要感謝，亦都要感恩，感恩完之後都要再感恩，因為真係奇跡嚟，估唔到係今年咁樣發生。 海洋公園主席龐建貽