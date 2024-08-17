大口環兒童醫院工程二判遭拖糧　工人拆門抗議　院方：大判已報警

建築工程業拖糧問題蔓延至醫管局工程，正進行病房翻新工程的大口環根德公爵夫人兒童醫院，疑因工程承辦商與二判之間有拖糧問題，有二判工人周四（15日）將醫院多道門拆下抗議。



該醫院回覆《香港01》指發現後已即時責成主承辦商跟進，主承辦商已通知院方稱已報警，並已將被拆下的木門陸續裝回，病人服務及該病房的翻新工程進度無受影響，院方已要求承辦商與旗下分判商妥善跟進。



大口環根德公爵夫人兒童醫院。（資料圖片/魯嘉裕攝）

近日本港多項工程出現拖糧問題，建築工程業界陷入苦況。事件更影響到醫管局工程，《香港01》接獲投訴，指正進行病房翻新工程的大口環根德公爵夫人兒童醫院，因主承辦商與二判之間有拖糧情況，周四二判工人竟將院內多道門拆下，放置一旁以示抗議，據悉同日有另一批工人重新將門裝上解決。

大口環根德公爵夫人兒童醫院回覆《香港01》時，指本周四有分判商人員將一間正在翻新的病房一批已安裝的新木門拆下並放置一旁，院方發現後即時聯絡並責成工程的主承辦商跟進。

大口環根德公爵夫人兒童醫院，疑因工程承辦商與二判之間有拖糧問題，有二判工人周四（15日）將醫院多道門拆下抗議。（讀者提供）

大口環根德公爵夫人兒童醫院，疑因工程承辦商與二判之間有拖糧問題，有二判工人周四（15日）將醫院多道門拆下抗議。（讀者提供）

大口環根德公爵夫人兒童醫院，疑因工程承辦商與二判之間有拖糧問題，有二判工人周四（15日）將醫院多道門拆下抗議。（讀者提供）

院方：無礙病人服務和病房翻新工程進度

該院稱，主承辦商隨後通知本院已就事件報警，被拆下的木門已陸續裝回，病人服務及該病房的翻新工程進度無受影響。

該院指十分關注事件，已要求主承辦商與旗下分判商妥善跟進，按照合約條款處理工程相關事宜，並向港島西醫院聯網匯報跟進情況。

根據立法會工務小組委員會文件，相關病房翻新工程屬醫管局小型工程項目一次過撥款，其中2024至25年度計劃翻新該院G座1號及2號病房，工程預算為1,920萬元。