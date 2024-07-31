國際母乳哺育周啟動 李夏茵：政府繼續鼓勵各界推廣支持
撰文：蕭通
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每年8月1日至7日為「國際母乳哺育周」，今年主題為「消除差距：為所有人提供母乳哺育支持」。衞生署周二（30日）與醫管局、愛嬰醫院香港協會和聯合國兒童基金香港委員會，合辦「國際母乳哺育周2024」慶祝活動，向市民推廣母乳餵哺，並呼籲社會各界支持和關注。隨着「國際母乳哺育周」的展開，衞生署會推展一系列宣傳活動，包括在全港各區展示宣傳品、透過電台和報章推廣母乳餵哺，並透過社交媒體提供正確資訊。
醫務衞生局副局長李夏茵於活動致辭時表示，政府一直透過多管齊下的方式推動母乳餵哺，當中「愛嬰醫療機構」（包括醫院和母嬰健康院等）是重要持份者，為母乳餵哺媽媽從懷孕到產後，提供專業的資訊、知識和支持。
支持愛嬰醫療機構認證工作
「愛嬰醫院行動」是世界衞生組織及聯合國兒童基金會共同推動的全球性行動，當中的「愛嬰醫療機構」設有評估及認證方案。目前全港8間設有產科的公立醫院，已全部獲認證為「愛嬰醫院」，部份私家醫院亦已啟動認證程序。
衞生署轄下已有8間母嬰健康院獲認證為「愛嬰母嬰健康院」，在「國際母乳哺育周2024」慶祝活動上，獲愛嬰醫院香港協會頒發定名證書。衞生署其餘20間母嬰健康院，亦已在認證程序當中。
李夏茵表示，政府會繼續大力支持「愛嬰醫療機構」的認證工作，並進一步加強醫療機構提供的專業支援。此外，政府亦會於促進母乳餵哺委員會下成立工作小組，以加強及鞏固產科醫院的母乳餵哺友善措施。
2025年設立母乳庫及捐贈機制
李夏茵又稱，醫管局會於2025年成立母乳庫及建立母乳捐贈機制，為未能由其親生母親餵哺母乳的嬰幼兒提供母乳，惠及有需要的早產及重病嬰兒。
此外，政府一直鼓勵實施「母乳餵哺友善工作間」政策，推動公共場所成為「母乳餵哺友善場所」的宣傳工作。政府會繼續鼓勵社會各界人士進一步推廣、維護及支持母乳餵哺，以提高母乳餵哺的持續性。
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