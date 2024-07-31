國際母乳哺育周啟動　李夏茵：政府繼續鼓勵各界推廣支持

每年8月1日至7日為「國際母乳哺育周」，今年主題為「消除差距：為所有人提供母乳哺育支持」。衞生署周二（30日）與醫管局、愛嬰醫院香港協會和聯合國兒童基金香港委員會，合辦「國際母乳哺育周2024」慶祝活動，向市民推廣母乳餵哺，並呼籲社會各界支持和關注。隨着「國際母乳哺育周」的展開，衞生署會推展一系列宣傳活動，包括在全港各區展示宣傳品、透過電台和報章推廣母乳餵哺，並透過社交媒體提供正確資訊。



醫務衞生局副局長李夏茵於活動致辭時表示，政府一直透過多管齊下的方式推動母乳餵哺，當中「愛嬰醫療機構」（包括醫院和母嬰健康院等）是重要持份者，為母乳餵哺媽媽從懷孕到產後，提供專業的資訊、知識和支持。

2024年7月30日，在國際母乳哺育周2024」慶祝活動上，衞生署副署長李敏碧（後排左七）和八間獲認證的衞生署母嬰健康院代表接受愛嬰醫院香港協會頒發的定名證書。（政府新聞處圖片）

支持愛嬰醫療機構認證工作

「愛嬰醫院行動」是世界衞生組織及聯合國兒童基金會共同推動的全球性行動，當中的「愛嬰醫療機構」設有評估及認證方案。目前全港8間設有產科的公立醫院，已全部獲認證為「愛嬰醫院」，部份私家醫院亦已啟動認證程序。

衞生署轄下已有8間母嬰健康院獲認證為「愛嬰母嬰健康院」，在「國際母乳哺育周2024」慶祝活動上，獲愛嬰醫院香港協會頒發定名證書。衞生署其餘20間母嬰健康院，亦已在認證程序當中。

李夏茵表示，政府會繼續大力支持「愛嬰醫療機構」的認證工作，並進一步加強醫療機構提供的專業支援。此外，政府亦會於促進母乳餵哺委員會下成立工作小組，以加強及鞏固產科醫院的母乳餵哺友善措施。

2024年7月30日，在國際母乳哺育周2024」慶祝活動上，醫務衞生局副局長李夏茵（第一排右四）和衞生署副署長李敏碧（第一排右五）與一眾嘉賓和參加者合照。（政府新聞處圖片）

2025年設立母乳庫及捐贈機制

李夏茵又稱，醫管局會於2025年成立母乳庫及建立母乳捐贈機制，為未能由其親生母親餵哺母乳的嬰幼兒提供母乳，惠及有需要的早產及重病嬰兒。

此外，政府一直鼓勵實施「母乳餵哺友善工作間」政策，推動公共場所成為「母乳餵哺友善場所」的宣傳工作。政府會繼續鼓勵社會各界人士進一步推廣、維護及支持母乳餵哺，以提高母乳餵哺的持續性。