疑售公院二手藥｜藥劑師倡檢討公院發藥機制　陳凱欣促堵塞漏洞

近日網傳有人在HKTV Mall網購藥物後，收到貼有公立醫院標籤及病人名稱藥物。醫管局表示非常關注事件，衛生署會循非法銷售未經註冊藥劑製品方向調查。



醫院藥劑師學會會長蘇曜華今日（14日）表示，涉事「乳果糖」藥物不含毒藥成分，毋須醫生處方或於藥劑師監督下而可銷售，估計轉售「似乎不會觸犯法律」，惟他認為轉售公院藥物為濫用公帑，需要檢討機制，是否醫管局派太多藥。



立法會衞生事務委員會主席陳凱欣在同一節目表示，對事件感到「非常驚訝、不可接受，是匪夷所思。」她認為「絕對不可以轉售公院藥物」，要研究堵塞漏洞。



醫院藥劑師學會會長蘇曜華在港台《千禧年代》表示，涉事藥物不含毒藥成分，毋須醫生處方或於藥劑師監督下而可銷售，即任何零售店都可銷售，因此「似乎不會觸犯法律」。

售乳果糖不觸犯法律 但要檢討公院發藥制度

他補充，類似藥物包括維他命、止痛藥等，用得過量也會構成風險，例如「乳果糖」用於通便，食過量就變「瀉藥」，但就藥物性質，他認為暫時不用太擔心監管問題，不需要發牌規管。

不過他認為轉售公院藥物是濫用公帑，仍需檢討機制，包括是否醫管局派太多藥，以減少浪費。他表示之前有所聞，有長者「好慳」，食不完藥又不想丟棄，就送給別人或藥房。

他又指，價格較高的纖維粉、維他命，以及止痛藥都曾見被轉售，認為原因是病人覆診期長，要4個月到半年才見一次醫生，每次派的藥量就會很多。他舉例，醫生處方血壓藥時或會派3款，但病人可能最後只食一款，他建議病人應如實告訴醫生其食藥情況。

他又建議，「不應該一次過畀太多藥病人」，可以善用社區藥房及地區康健中心，以及在覆診期中途「見一見護士、藥劑師」，以免給予過量藥物。

HKTVmall強調，非常重視產品質素及安全，若發現有商戶違規出售產品，會立即將該產品下架及向商戶罰款，對於嚴重個案更會與商戶終止合作關係。（資料圖片／李澤彤攝）

陳凱欣：轉售公院藥物不可接受 應堵塞任何漏洞

立法會衞生事務委員會主席陳凱欣則表示，對事件感到「非常驚訝、不可接受」。她希望醫管局追蹤到源頭，追查涉事藥物是如何流出市面。

她又表示電商平台有責任保障貨物安全，包括清楚知道是由合法途徑得來。她認為「絕對不可以轉售公院藥物」，立法會有責任堵塞任何漏洞。