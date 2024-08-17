放射師涉連登留言提打狗　辯稱想引起反思　官指具煽動意圖裁罪成

醫管局放射師涉於2019年12月在連登討論區作煽惑他人襲警的留言，當中有提及「打狗」及「殺狗」等字眼，他於2022年被捕並被控「煽惑他人有意圖傷人而導致有人身體受嚴重傷害」罪，他否認指控並稱只是想引起反思。案件早前經審訊後，今（17日）在區域法院裁決。暫委法官香淑嫻在裁決指，被告多番以「狗」及「黑警」等侮辱字眼稱呼警員，認為他非隨意附和，而是取認真態度，他發布有關留言，是有意圖使被煽動者作出非法及惡意傷害警員的行為，因而裁定他罪成，並把案押後至9月5日求情，被告期間須還柙。



被告楊尚樺，31歲，被控一項煽惑他人有意圖傷人而導致有人身體受嚴重傷害罪，指他於2019年12月5日，在香港非法煽惑其他人士，非法及惡意導致香港警員身體受嚴重傷害。被告被捕時在醫管局任放射師，並有碩士學歷。

被告楊尚樺被指2019年在連登討論所作留言具煽動意圖，於區域法院被裁定罪成。

被告被指於2019年曾在連登的貼文下留言

控方指，2019年12月2日連登帳戶「你要戰便作戰」發布一則名為：「【戰略】再唔改變，好快有第二次POLY!!」的帖文，討論「精銳勇武」應對「鄧小強包抄戰術」的方法，當中有談論「反包圍」戰術、建立類似物資站的臨時據點、打遊及地下化等。被告於3天後用其帳戶「廢JOHN三世」留言稱：「反包成功係諗住點？1）搶裝，2）打狗，3）殺狗，4）齋圍，冇共識冇得搞」。

辯方指被告發布留言想引思

被告於2022年被捕，他警誡下承認擁有「廢JOHN三世」帳戶，他警誡時曾稱不確定留言是否他發出，但他在審訊時承認該帳號的留言是他所發。他未有出庭作供，他的代表律師指，被告發布留言時是想引起反思，並無煽動意圖。

香官指被告未有親自就留言作解釋

香官卻指被告沒有直接指出他發布留言時的想法，亦沒有就其留言作任何解釋，認為根據文字分析，涉案留言有明顯有針對「打」及「殺」警的導向，考慮到當時的社會背景、前文後理等情況，認為留言具有煽動性，並認為被告發布留言時，並非一時意氣或情緒失控，或不經思索的隨意附和，而是採取認真的態度，道出他心中所想。

留言或會令被煽動者作出相關行為

法官也指，被告對警察的敵視，或甚支持使用暴力達致政治目的，並不等於他曾干犯這些罪行，亦不能單憑這點對被告作不利的推論，然而根據他所作留言的分析，認為被告發布留言時，是意圖使被煽惑者做出非法傷害警員的行為，故裁定他罪成。

案件編號：DCCC1038/2022