警員被刺後留言指應刺位置　工人否認煽動　將爭議是否屬意圖傷人

2021年七一晚上銅鑼灣Sogo門外發生警員被刺傷事件，一名地盤工人當晚在連登討論區留言提及事件，包括如：「插x死佢老竇老母」，又建議應插的位置等。被告在留約9個月後被捕，他警誡下稱只是幸災樂禍及貪玩而留言。工人今(5日)在區域法院否認煽動罪受審，辯方表示不會爭議被告曾發布的內容，但會爭議被告是否有意圖煽動傷人。



被告容昌明，23歲，地盤工人，被控一項煽惑他人有意圖而傷人罪，指他於2021年7月1日，意圖使警務人員受嚴重傷害，而非法煽惑其他身份不詳的人非法及惡意傷害該等警務人員。

2021年7月1日，銅鑼灣SOGO對開，一名男子用刀刺受警員後，再刺向自己心口，兩人均受傷淌血，送院治理。（網上片段截圖）

銅鑼灣SOGO對開一名男警員被襲擊受傷倒地。（余睿菁攝）

銅鑼灣SOGO對開一名男警員被襲擊受傷倒地。（余睿菁攝）

銅鑼灣SOGO對開一名男警員被襲擊受傷倒地。（余睿菁攝）

SOGO對開，一名男子用刀刺受警員後，再刺向自己心口，兩人均受傷淌血，送院治理。（林振華攝）

被告事發後於討論區貼文下留言

控方開案陳詞指，當日銅鑼灣崇光百貨外有警員被一名男子刺傷，事發後連登討論區出現主題「銅鑼灣 Sogo 外一名警員中刀」貼文，被告在該貼文下留言稱：「插x死佢老竇老母」、「下次應該插身體中間小腸嘅部位，插穿左小腸想唔死都難」、「教人下次點做都唔得？」、「你老母臭x好驚下一個畀人插中小腸係你？」

控方指用字確切認為意圖清晰

警方於2022年3月拘捕被告，他在警誡下稱當時社會風氣比較仇警，他見有警員受傷，有些幸災樂禍，貪玩下留言，沒有思考後果。控方卻指，被告留言內用字確切和重複，可見他的非法煽惑意圖清晰明顯。

案件編號：DCCC 229/2023