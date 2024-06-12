自閉症青年FB連發殺警帖文　認煽動判感化　官著要乖及唔好亂講嘢

患有自閉症和輕度弱智的無業漢，在一個多月內，在Facebook發布12則包括「首先殺警察，廷(然)後殺特首」、「6萬多個勇士抗爭者部隊一齊闖入政府總部立法會特首辦」等帖文。他上月承認煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪後被還柙，今(12日)在區域法院判刑，法官林偉權參考過相關報告後，判被告感化一年，並著被告要乖及：「唔好亂講嘢。」又說：「網上有好多有益的資訊，去睇嗰啲啦。」

被告陳俊浩，21歲。承認於2023年9月13日至10月10日，在香港意圖使公職人員身體受嚴重傷害，非法煽惑其他身份不詳的人，非法及惡意導致該等公職人員的身體受嚴重傷害。

被告陳俊浩在區域法院承認煽動罪，被判接受感化一年。

案情指，被告案發期內於Facebook發布12則帖文，包括「首先殺警察，廷(然)後殺特首」、「政總保安是狗，黑警是狗」、「2萬個大力闖入立法會，2萬個大力闖入政府總部，2萬多個關(闖)入特首辦，抗爭者部隊勇士必須手持武器先大力闖入」、「6萬多個勇士抗爭者部隊一齊闖入政府總部立法會特首辦」和「光復特首，時代革命」。他於去年10月24日被捕，並承認曾發布該些帖文。

辯方求情時透露，被告患有自閉症和輕度弱智，需定期覆診和服藥。法官認為其犯案或與其精神健康及智力有關，故有為他索取精神科及感化報告。今判刑時亦特別向被告說，雖然他身體有病，但不要讓此成其藉口。

案件編號：DCCC 88/2024