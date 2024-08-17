《PCM》停刊 方保僑料是香港最後實體電腦雜誌︰一個時代的結局
撰文：歐陽德浩
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再有紙媒停刊，30多年歷史的電腦雜誌《PCM》本周四（15日）出版最後一本實體版後正式停刊，轉為網上營運。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，《PCM》如無意外成為香港最後的實體電腦雜誌：「IT雜誌冇晒喇，應該最後一本，都係一個時代嘅結局。」
近年多間紙媒於相繼停刊轉為網上發展
本港媒體近年飽經風波，多間紙媒相繼停刊並轉為網上發展，例如經濟日報集團旗下、有23年歷史的科技生活雜誌《e-zone》，已在2021年12月20日停印紙本；創刊18年主打旅遊消費資訊的《U Magazine》，也在2023年8月31日停刊。
直至本周四，已有30多年歷史的《PCM》，也在社交平台宣布，在當日出版第1526期後，紙本雜誌將會正式停刊，轉為網上營運。《PCM》解釋，由於互聯網和數碼技術的快速發展，改變大眾的閱讀習慣，出版物必須隨之轉型。
《PCM》指網上平台可突破地域、精準分析讀者喜好
《PCM》認為，網上平台能夠突破地域限制，大大提高可觸及性和便利性，並可精準分析及收集讀者的喜好，為市場提供更符合科技愛好者的內容，同時為廣告商提高曝光度和轉化率，因此決定日後將全力投入製作網絡內容。
「縱然實體紙本雜誌將劃下句號，但我們的創作理念與熱誠將永不止步。」《PCM》承諾未來將透過其網站及社交平台，繼續為讀者提供優質內容，保持緊密連繫。至於現有的訂閱用戶，將陸續按比例退還剩餘期數的款項。
方保僑︰疫情改變閱讀習慣 加速紙媒轉型
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，電腦資訊具有時效性，相比時事類型的雜誌更難營運，加上疫情期間迫使中老年讀者熟習手機，改變他們的閱讀習慣，迫使媒體加速轉型。「仲要玩電腦嘅人都係用電腦，都係網上面攞資訊，咁點解仲要買雜誌呢？」
方保僑估計，PCM受到銷量減少的壓力下，由周刊改為月刊，再決定停刊，並如無意外成為香港最後的實體電腦雜誌。「IT雜誌冇晒喇，應該最後一本，都係一個時代嘅結局。」
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