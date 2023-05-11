尊子漫畫｜尊子稱停刊原因心照不宣　寄語新聞界努力：非嘆息時候

在《明報》刊載多年的「尊子漫畫」將於周日（14日）起停刊，尊子今午（11日）向《香港01》表示，停刊原因「心照不宣」，是今天「香港故事」一部份，他寄語香港新聞工作者要「不斷努力，不是嘆息的時候」，又指「縱是崎嶇，總有前路的。」



5月9日《明報》尊子漫畫，評論政府委任防火、滅罪委員會，民政及青年事務局批評抹黑政府委任原則。

《明報》今日刊出的「尊子漫畫」附以「編按」公布停刊消息，「編按：Emily版尊子漫畫及世紀版乜議員漫畫，將於14日（周日）起停刊，《明報》多謝尊子40年來與我們一起見證時代的變遷。編輯部」。

尊子回覆《香港01》查詢時表示，漫畫停刊原因「心照不宣」，停刊決定也是今天「香港故事」的一部份，他寄語「香港仍需新聞工作者不斷努力，不是嘆息的時候」，重申「縱是崎嶇，總有前路的。」

尊子表示，停刊原因「心照不宣」，是今天「香港故事」的一部份。（資料圖片／鄧倩螢攝）

政府不同部門過去7個月6次批評尊子漫畫

尊子漫畫將劃上句號，《明報》編輯部在報章宣布停刊消息時未有表明原因，而翻查資料，去年10 月至今，政府不同部門至少6次批評尊子漫畫。

過去一年政府回應「尊子漫畫」：



．2022年10月．警務處助理處長（公共關係）陳東向《明報》發信，就「尊子漫畫」一幅校園漫畫內容表達「強烈關注」，漫畫描述有穿上防暴裝備的警員處理學校求助個案，警方認為可能令讀者對警方處理學校求助個案產生錯誤觀感，同時亦可能令讀者聯繫到「荃灣聖芳濟中學事件」報道，使讀者誤解該校報警原因。



《明報》於10月11日刊出一幅《尊子漫畫》，警方去信表達強烈關注。

．2022年10月．勞工及福利局局長孫玉菡不點名批評「尊子漫畫」涉及「搶人才」的漫畫，認為內容荒謬、嚴重偏離事實。他指出，漫畫不盡不實地挖苦香港這個自己的家，自以為幽默的表述，損害香港形象，有礙凝聚力量。



在《明報》連載的政治諷刺漫畫「尊子漫畫」近日多次引起官方點名批評。（資料圖片）

．2022年11月．文化體育及旅遊局在社交媒體不點名指，「尊子漫畫」描繪一個展覽館藏內容顯示「censored」（審查），當局批評有報章漫畫「嘩眾取寵、恣意抹黑」。



．2023年1月．政務司長陳國基在社交媒體發帖文，就「尊子漫畫」涉及國安法及人大釋法指，特區政府對此「深切遺憾」，批評內容偏頗、誤導並且失實。



今日（1月5日）刊於明報的尊子漫畫，再遭政府批評

．2023年4月．保安局局長鄧炳強主動提及「尊子漫畫」，涉及警方擬斥資約52 億元建立新一代通訊系統基礎設施。他指「尊子漫畫」過往6個月，不止一次針對政府作出誤導指控，他又指政府非常樂意接受批評，但若批評非基於事實，而是用誤導指控來挑動市民對政府的不滿，他有責任「將真相講出嚟」及公開譴責。



．2023年5月．民政及青年事務局在社交媒體發文，指「尊子漫畫」涉及區議會選舉方案內容「扭曲、抹黑政府委任地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員原則」，又指內容無視事實，混淆視聽，並帶歧視成分，「作出一些誤導性的言論，扭曲解讀建議方案內容，屬政治凌駕道德的行為」。

