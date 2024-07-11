突破書誌Breakazine明年停刊　因製作成本飆升　最後一期4月出版

《Breakazine突破書誌》公布，於2025年4月之後停止出版。



其在社交平台表示，作為一本實體印刷的期刊，近年製作成本不斷飆升，加上讀者閱讀方式等外在環境轉變，經營一直困難。為更適切今天香港青年人的需要，編輯團隊經過反覆思量，決定最後一期079會在2025年4月出版，回顧書誌過去16年來的事工。



《Breakazine突破書誌》公布，於2025年4月之後停止出版。圖為Breakazine 066《未來職人研究所》內容。（突破書誌Breakazine Facebook專頁圖片）

《Breakazine突破書誌》今日在社交平台公布，作為一本實體印刷的期刊，近年製作成本不斷飆升，加上讀者閱讀方式等外在環境轉變，經營一直困難。為更適切今天香港青年人的需要，編輯團隊經過反覆思量，深感需要空間再作部署，擬定《Breakazine突破書誌》將於2025年4月之後停止出版。

其帖文又指，未來大半年，書誌仍將繼續運作，唯出版時間將稍作調整。第078期書誌將於2024年底推出，而最後一期079會在2025年4月出版，回顧書誌過去16年來的事工。帖文中又感謝，無數讀者、訂戶、受訪者以及合作單位的同行和支持，「突破」將會積極探索青年工作的下一程，透過媒體與人際事工，繼續與新一代同行。

因應國安法實施，《Breakazine突破書誌》在2020年7月停止Breakazine 062《危險閱讀》的出版。（突破書誌Breakazine Facebook專頁圖片）

《Breakazine突破書誌》由基督教青年機構突破在2009年開始出版，從回應通識科及價值教育的需要開展，關切青年及文化議題， 本為雙月刊，其後在2017年7月開始改為季刊。相關書誌過往探討過不同的社會議題，包括反修例風波。其在2020年7月其中一期《危險閱讀》，曾因應港區國安法實施而停止出版，指因基於對新法例實施的理解仍有不確定性，並希望保障一眾共同參與者。

此外，《Breakazine突破書誌》的排版過往亦曾獲得不同的獎項，包括在第六十三期《沉默》獲得台灣金點設計獎，而每一期《Breakazine》都會找來不同的設計師或設計公司合作，可以令每一期都有不同的創意碰撞，提高新鮮感。