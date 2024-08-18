大熊貓盈盈生BB｜新片流出　BB靠被仔保暖　被中發出叫聲

【大熊貓／盈盈／樂樂／海洋公園】大熊貓盈盈和樂樂日前生了一對龍鳳胎，海洋公園為兩姐弟開設IG專頁分享兩姐弟的日常。海洋公園今日 (18日) 發布了一條大熊貓BB蓋着被時發出叫聲的影片，雖然片中未見大熊貓BB的身影，但聽到大熊貓BB在被中發出叫聲及郁動。



大熊貓盈盈龍鳳胎IG專頁

海洋公園發布了一條大熊貓BB蓋著被發出叫聲的影片。（IG pandahk_official圖片）

大熊貓BB未有自身調節溫度功能

海洋公園今日發布了一條大熊貓BB蓋著被的影片，雖然片中未見大熊貓BB的身影，但見到牠在被下郁動，亦聽到大熊貓BB在被中發出兩聲叫聲，內文指，「大熊貓BB仲細個，未有自身調節溫度嘅功能，所以需要被仔保暖。不過淨係聽聲， 佢都好似好期待見到大家咁喎～」

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海洋公園上周五（16日）在記者會表示，目前龍鳳胎的狀況非常脆弱，姐姐剛出生的體重為122克，弟弟只有112克，低於平均值的130克至150克，因此未來數日的「收水期」是存活關口，園方已準備育孕箱或保溫箱，並會協助人工哺育。