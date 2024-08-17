大熊貓盈盈生BB｜59秒新片曝光　龍鳳胎弟弟叫聲亮　啜奶嘴超治癒

【大熊貓／盈盈／樂樂／海洋公園】大熊貓盈盈及伴侶樂樂所生的一對龍鳳胎為港添喜慶，海洋公園昨日（16日）特地為兩姐弟開設IG專頁，並在今日（17日）發布首段長達59秒的餵奶片段。弟弟在影片中不斷發出「啊啊啊啊」的叫聲，似乎在嗷嗷待哺，直至奶嘴放在嘴內後，牠終於停止大叫並奮力啜食，畫面非常可愛。



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未來數日為龍鳳胎的存活關口

海洋公園昨晚在記者會表示，目前龍鳳胎的狀況非常脆弱，姐姐剛出生的體重為122克，弟弟只有112克，低於平均值的130克至150克，因此未來數日的「收水期」是存活關口，園方已準備育孕箱或保溫箱，並會協助人工哺育。

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海洋公園提醒︰記得開聲聽呀！

同時，海洋公園昨日特地為兩姐弟開設IG專頁，繼發布首批相片後，今日再上傳首段長達59秒的餵奶片段，內文指「大熊貓BB食奶，你見過咪呢？記得開聲聽呀！」據了解，該片段與昨夜記者會播放的「彩蛋」，屬同一條影片。

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影片中弟弟嗷嗷待哺 叫聲非常響亮

在影片的最開始，只見護理人員小心翼翼地穩住弟弟的身體，雖然牠仍未張開眼睛，但已懂得不斷發出「啊啊啊啊」的叫聲，聲音非常響亮，似乎在嗷嗷待哺。其後護理人員舉起奶樽緩緩湊近，並輕輕將奶嘴放在弟弟的小嘴內，牠終於停止大叫並奮力啜食，影片就此結束。