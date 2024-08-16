大熊貓盈盈生BB｜突然分娩之謎　盈盈懷孕煩躁不配合照超聲波

【大熊貓／盈盈／樂樂／海洋公園】大熊貓盈盈及伴侶樂樂所生的一對龍鳳胎為港添喜慶，海洋公園保育部主管祝效忠今日（16日）解釋為何盈盈分娩的公布如此突然，原來大熊貓在每年數日發情期，不論成功懷孕與否，都會出現繁殖徵狀，要直至生產前14日，超聲波掃描檢查後方可確認。



不過大熊貓與人類一樣，在懷孕期間會敏感及煩躁，因此盈盈不願配合護理團隊照超聲波，最終在分娩當日（15日）前幾日（11日）才確實懷孕，要急急準備接生工作。



▼8月16日 大熊貓BB與媽媽盈盈更多相片曝光▼



+ 4

海洋公園播放盈盈口銜女兒、生產幼子片段

海洋公園主席龐建貽今早在四川大熊貓保護研究中心出席簽署儀式後，立即回港召開記者會。園方今日在記者會上，播放盈盈銜着剛出生的熊貓BB長女，再生產幼子片段；其後再加播出幼子成功過奶樽飲奶短片。

龐建貽讚團隊世界級 創下3個大熊貓紀錄

龐建貽表示盈盈創下最年長初次產子紀錄，為非常罕有的案例，因此感謝公園的動物護理及獸醫團隊，連日來通宵達旦提供最好的照顧，並感激中國大熊貓保護研究中心專家的支持，在大熊貓繁育分享寶貴經驗。「終於經過咁多年努力，成功為香港帶來熊貓BB。」

龐建貽又讚揚海洋公園的團隊為世界級，創下3個大熊貓相關紀錄，包括最年長大熊貓（已故的佳佳、享年38歲，雌性）、最長壽圈養雄性大雄貓（已故的安安、享年35歲），以及最年長初次產子大雄貓（盈盈19歲生首胎）。

▼大熊貓樂樂及盈盈首當父母▼



+ 8

大熊貓發情後假懷孕都會出現繁殖徵狀

其實盈盈過去曾多次食詐糊，海洋公園保育部主管祝效忠提到，大熊貓發情時間為每年的3月，但高峰期僅得數日，因此公園在2010年起，已展開大熊貓繁殖計劃，每年為盈盈及樂樂提供自然交配的機會，並與中國研究中心合作進行人工授精。

祝效忠又指，大熊貓發情後，不論成功懷孕與否，通常會出現繁殖徵狀，例如食量減少及休息時間變長等行為變化。換言之，盈盈過去的詐糊由此而來，在通過超聲波掃描前，難以確認真假懷孕。

▼8月16日 海洋公園交代大熊貓盈盈生產龍鳳胎進展▼



+ 3

生產14日之前才可檢測 團隊發現胎兒時估計最快1至2日分娩

海洋公園於昨日公布，在8月11日透過超聲波掃描檢查，才確認盈盈懷孕，那麼為何在分娩前數日方可確認？祝效忠解釋，團隊不會採取的麻醉的方式，只能通過護理訓練，讓盈盈接受超聲波檢查。惟大熊貓與人類一樣，在懷孕期間會敏感及煩躁，因此盈盈不願配合護理團隊的要求。

祝效忠並透露，當團隊發現胎兒時，已非常接近分娩時間，估計只剩下1至2日、最多數日，因此只能集中精神預備分娩的安排。「如果佢真係成功懷孕之後，其實最快可以生產14日之前，透過超聲波檢查先可以確認到。」