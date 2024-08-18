美食博覽2024｜米商搞噱頭　賣「盲盒兩餸飯」　過去三日賣150份

美食博覽正在灣仔會展舉行，參展商以不同噱頭吸引入場人士，近日有售賣日本米的展商，推出「盲盒兩餸飯」，引起網上討論。



參展商今日（18日）收起「盲盒兩餸飯」，負責人表示，去年在非熟食區賣米，生意好差，今年特意到熟食區參展，由於賣米飯，故在工場特製兩餸飯，過去三日賣出150份，但因為今日工場休息所以暫停。負責人指「盲盒兩餸飯」深受其他參展商歡迎，「難得在會場內可以有新鮮、熱辣辣的飯盒食」。



美食博覽舉行第四日，正值星期日，人頭湧湧。（鍾蒨宜攝）

米商售賣「兩餸飯」等熟食 有助吸引人流

售賣兩餸飯，美力米業有限公司的負責人吳小姐表示，兩餸飯在首三日，每日供應50份，但由於工場休息，在今天和明天未能供應。她指，餸菜包括咖喱雞、排骨、咕嚕肉、蒸雞、亦會配上蔬菜，由工場製作再運送至會場。

她續指，兩餸飯比起吸引市民，反而購買的更多是參展商，因為「難得在會場內可以有新鮮、熱辣辣的飯盒食」。即使沒有兩餸飯，展位仍有售賣多款熟食，包括飯糰、韓式飯卷、飯焦飛碟等。吳小姐指，最受歡迎的產品仍是飯糰。

美力米業有限公司亦售賣飯糰、韓式飯卷等熟食。

喜獲「回頭客」支持 日本米受歡迎

她稱去年亦有參加美食博覽，展位在付費區「尊貴美食區」，沒有販賣熟食，形容生意「好差好差」，除了付費區較少人流，亦因為商品較重，減少市民購買意欲。

但今年重新於美食博覽的第一行展位擺檔，認為生意額可以接受，且熟食的確帶來不少人流，亦樂見有上年曾購買的「回頭客」。被問及最近生意有否下跌，她坦言的確有一些，除經濟環境外，亦因為更多人選擇低碳飲食。但她認為日本米有其市場，「好多家長買比小朋友帶飯都會選擇日本米」。

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入場家庭兩個手推車裝滿戰利品

陳太一家人亦在今天到訪美食博覽，兩個手推車裝滿戰利品，準備前往另一樓層的家電博覽。陳太說主要購買乾貨和酒，花費過千元，笑言今日是「消費日」。她認為部分商品比市面便宜，例如韓式醬油蟹、酒等，但亦有些價格差異不大，或只是推出特別版。她指今次是首次到訪，認為雖然人多、會場較擁擠，但氣氛不錯，明年會再到訪。

市民連續兩日入場 今年人流更好

Emily 和陳先生在昨日已到訪美食博覽，但因為會場太大未能一次逛完，決定今日再次到訪。她說昨日已購買泰國船麵、韓式蒸餃等，今日打算購買香腸，又指自己已在到訪前計劃好要購買的貨品。預算方面，她說並沒有特別設定，主要是來購買日常會食用的食品。她認為部分商品價格比市面低，但也不是「超級抵」，例如一包麵比平時低兩至三元。他們去年亦有到訪美食博覽，認為上年人流更少、感覺更「鬆動」，今年則較擁擠。