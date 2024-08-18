大熊貓盈盈生BB｜海洋公園再發布新片　BB慢慢爬出被窩

【大熊貓／盈盈／樂樂／海洋公園】大熊貓盈盈和樂樂日前生了一對龍鳳胎，海洋公園今午 (18日)發布了一條大熊貓BB蓋著被發出叫聲的影片，片中未見大熊貓BB的身影，但聽到大熊貓BB在被中發出叫聲，在傍晚時分，海洋公園再發布了一條片大熊貓BB慢慢地從被被爬出，看見牠自己爬出被窩，體力充沛。



短片吸引不少網民畀like及留言，有人要求海洋公園說明是熊貓龍鳳胎姐姐定弟弟，「小朋友，請問你係家姐仔定細佬佬呀？」、「BB係家姐定細佬啊」。



大熊貓盈盈龍鳳胎IG專頁

大熊貓BB從被露出頭部 一步一步爬出

海洋公園今午發布了一條大熊貓BB蓋著被發出叫聲的影片，並指大熊貓BB未有自身調節溫度功能，所以需要被仔保暖。

在傍晚時分，海洋公園再發布了一條片，大熊貓BB慢慢地從被窩爬出。從片可見，大熊貓BB從被露出頭部，之後再一步一步爬出，與上一段片一樣，大熊貓BB亦有發出叫聲。園方撰文說：「好奇BB嘅一小步，你哋咁熱情，BB都忍唔住伸個頭出嚟望吓大家先，真係好好好期待同BB見面嘅一刻呀！」

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海洋公園上周五（16日）在記者會表示，目前龍鳳胎的狀況非常脆弱，姐姐剛出生的體重為122克，弟弟只有112克，低於平均值的130克至150克，因此未來數日的「收水期」是存活關口，園方已準備育孕箱或保溫箱，並會協助人工哺育。