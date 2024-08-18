販毒｜4港青曼谷機場被揭擬偷運14公斤海洛英回港　面臨判處死刑

泰國傳媒報道，曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）上周五（16日）拘捕四名香港青年，從他們的行李篋內零食盒，搜獲重達14公斤的毒品海洛英（Heroin，又譯作海洛因），原準備運返香港。這為近兩個月內第二宗同類個案，根據泰國法例，販運海洛英可被判死刑。



泰國國家緝毒局與香港保安局禁毒處互通情報，確定四名參與販毒香港人動向，他們負責協調毒品採購、管制以及將海洛英從泰國運送到香港，由曼谷機場攔截工作隊（AITF）監視販毒團夥的活動。



泰國毒品管制局辦公室上周五公布拘捕四名來自香港嫌犯，涉嫌將14公斤海洛英放篋內零食盒擬運返香港。（泰國毒品管制局辦公室圖片）

疑犯涉將40盒海洛英磚藏零食盒 再放入行李篋

泰國毒品管制局辦公室（Office of the Narcotics Control Board, ONCB）上周五舉行記者會，公布在素萬那普機場破獲一宗偷運毒品案，拘捕四名來自香港疑犯，他們涉嫌將14公斤海洛英放在零食盒，再放行李篋運返香港。

從相片可見，四人疑都是青年，枱上放了40盒「雙獅地球牌」海洛英磚、一袋零食盒、他們的香港護照和數部手機。

泰國毒品管制局辦公室8月16日舉行記者會，公布在素萬那普機場破獲一宗偷運毒品案。（泰國毒品管制局辦公室圖片）

4名疑犯早被盯上 機場洗手間進行毒品移交被捕

調查人員披露，當地執法人員早在8月11日獲悉這四名目標港青將進入泰國，入住Huai Khwang和Ramkhamhaeng地區的酒店，於是進行密切監視。到8月14日晚，執法人員發現一名嫌疑人（據信是毒品採購協調員）從他們位於Huai Khwang的酒店附近的一輛轎車中，收到了一個可疑的手提箱。

到8月15日晚上7時左右，4名疑犯分別前往素萬那普機場。在抵達後一起進入洗手間，執法人員相信正在進行毒品移交，準備運送到香港，執法人員隨後表露身份，並要求進行搜查。他們後被帶往X光檢查站，在一個帶輪手提行李箱內的零食盒中，發現了40塊海洛英磚，重約14公斤，所有嫌疑人隨後被逮捕。

泰國執法部門展示在X光檢查站，掃瞄涉案四名港青的一個帶輪手提行李箱，發現篋內零食盒藏了40塊海洛英磚。（泰國毒品管制局辦公室圖片）

6月底又一單 同樣4名港人涉擬偷運14公斤海洛英回港

東南亞國家普遍對販毒高刑罰為死刑，過往也有港人罪成伏法。根據泰國法例，海洛英、安非他命、冰毒、搖頭丸及黑芝麻迷幻藥為「第一類毒品」，任何人如持有或出售一定數量此類毒品，最高刑罰為死刑；可卡因屬於「第二類毒品」，任何人製造、入口或出口可卡因，最低刑罰為判囚20年，最高刑罰可判終身監禁，另加罰款200萬至500萬泰銖。

資料顯示，泰國毒品管制局辦公室在6月24日也公布，曼谷素萬那普機場也有四名香港男子被捕，他們涉嫌計劃偷運14公斤海洛英，他們供稱受在香港「指揮官」的指示在泰國收取海洛英，而毒品料來自與寮國、緬甸和泰國接壤的惡名昭著的金三角地區。