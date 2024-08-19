大熊貓BB｜海洋公園安排盈盈輪流照顧龍鳳胎　樂樂暫未能見子女

【大熊貓／盈盈／樂樂／海洋公園】大熊貓盈盈和樂樂成功繁殖，一炮雙響誕下一對龍鳳胎，成為首對「港產熊貓」。海洋公園主席龐建貽今早 (19日)表示，盈盈目前與工作人員「輪流」照顧一對小姐弟，不過爸爸樂樂就因為有熊性，以熊貓角度而言，或許暫時無緣看到親生骨肉。至於市民大眾，龐建貽就說「都要好幾個月先見到」但希望市民大眾幫兩隻BB「集氣」祝福牠們順利成長。



就盈盈最新狀況，龐建貽指，盈盈現時未夠奶，初生熊貓最初主要飲用母乳，故現時是安排內地運送熊貓母乳儲備。



大熊貓盈盈龍鳳胎IG專頁

龐建貽接受商台《在晴朗的一天出發》訪問指，目前會視盈盈身體狀況，安排牠每隔一段時間與一對小姐弟分別相處，「去照顧佢，攬下佢」；而工作人員則會幫忙輪流照顧。

他又解釋指，因為野生熊貓若出現龍鳳胎，往往會二擇其一照顧，但人工飼養就可有此安排，至於照顧時間分配則一直不同，因為正如孕婦產子一樣，要視母親身體狀況而定。而按最新工作匯報，現時小姐弟「食同排放都平穩」，希望可繼續保持渡過未來關鍵的一星期。

不過媽媽可以照顧姐弟，爸爸樂樂又能否一起照顧？龐建貽就表示，由於熊貓始終是熊，帶有其野性；以熊貓角度而言，或許無緣看到親生骨肉；但他就笑言可以肯定是樂樂的親生骨肉。至於市民大眾，龐建貽就說「都要好幾個月先見到」但希望市民大眾幫兩隻BB「集氣」祝福牠們順利成長。

現時盈盈奶水不足，龐建貽表示，因為初生熊貓最初主要飲用母乳，直至一個月後，才可以奶粉餵養，故現時是安排內地運送熊貓母乳儲備。

在熊貓館擴建上，他指出，現有場地本身只預留4隻大熊貓，「多2隻就要考慮擴建」。他解釋說，因為日後姐弟兩者都有機會打架，需要分開居住。所幸離姐弟成長、脫離媽媽盈盈生活仍需要2至3年，故尚有時間準備，但現時園方已開始籌備。

龐建貽又指，園方一直以來致力於保育教育、科普科研工作；如今收到2隻熊貓，又成功產出2隻新生熊貓，希望大眾在娛樂以外，能夠看到海洋公園作為科研教育的重要基地。

▼8月16日 大熊貓BB與媽媽盈盈相片▼



+ 4

BB出生一至兩周長黑白毛

龐建貽另外於港台《千禧年代》補充指，熊貓成長至第1、2周才會生出黑白色毛；1、2個月才會慢慢睜開眼，可以自行保持體溫、出長牙齒。4、5個月才學懂跌跌撞撞走路；直到6至12個月，才能學懂行路、攀爬、跑步等；他說，「呢個過程大家都好想見到，但都要睇住佢哋健康為主。」

就有市民相當關注新生BB的成長，希望園方每日於社交平台更新熊貓狀況、甚至希望「24小時直播」。龐建貽就指，現時照顧熊貓的同事已有大量工作處理，壓力頗大；希望可給予空間；但承諾會定時於社交平台更新，以及會面傳媒交代。

至於有議員稱要「大搞熊貓經濟」，龐建貽回應指，會視乎如何推出適合園方的產品，如文創產品等，「卡通都有唔同熊貓，識打功夫都有」。他又提到兩隻來港的成都熊貓，已作一定安排，包括暫定推出相關產品、宣傳；而現時再添丁下，也會繼續相關工作，與商界共享得益。