消委會．廁紙｜八款評4星半　759阿信屋每百格$0.8　三款具柔軟度

卷裝廁紙哪一款最抵用？消委會最新一期《選擇》月刊測試市面25款卷裝廁紙，其中8款總評獲四星半，比較這些廁紙的數量，以每100格平均費用而言，759阿信屋衛生卷紙每100格平均費用最低，僅為0.8元。若再考慮卷裝廁紙的柔軟程度，759阿信屋、Meadows、維達的三層衛生紙均獲評4.5分。



綜合結果，消費會也提出一些選擇指南，在總評分較高樣本中，潔柔、759阿信屋、Meadows、維達的三層衛生紙、及佳之選四層紙價錢都相對較低，且整體表現不俗。



25款卷裝廁紙（按總評分數，由高至低）：



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消委會測試市面25款卷裝廁紙，有8款總評獲四星半，包括watsons、潔柔、759阿信屋、Meadows、維達、佳之選、原木日記的卷裝廁紙。

其中佳之選的四層衛生紙平均每卷零售價最低，為2.3元；其次是watsons三層衛生紙，平均每卷零售價為2.7元；緊接是Meadows三層衛生紙，平均每卷零售價為2.8元。

總評獲四星半：

．watsons 衛生紙3層 Bathoom Tissues 3 ply，聲稱原產地為中國，平均每卷2.7元

．潔柔 C&SUltra Bathroom Tissue ，聲稱原產地為中國，平均每卷3元

．759阿信屋 衛生卷紙10卷裝 Toilet Paper 10 Rolls，聲稱原產地為中國，平均每卷3.1元

．Meadows3 層印花衛生紙3 PLY PRINTED BATHROOM TISSUE，聲稱原產地為中國，平均每卷2.8元

．維達 Vinda 金裝至尊 Golden Supreme，聲稱原產地為中國，平均每卷3元

．佳之選 衛生紙-容易分解4層12卷，聲稱原產地為中國，平均每卷2.3元

．原木日記 Natural Soft Bathroom Tissue ，聲稱原產地為中國，平均每卷3.5元

．維達 Vinda 4D Deluxe 立體壓花(無香) ，聲稱原產地為中國，平均每卷3.2元



消委會最新一期《選擇》月刊測試市面25款卷裝廁紙。（消委會提供）

部份廁紙錄得零掉粉率

消委會提到，廁紙是否較抵用，最客觀方法是比較廁紙的數量，即格數、整體長度、面積及淨重等。

以每100格平均費用而言，8款總評獲四星半的卷裝廁紙中，759阿信屋衛生卷紙每100格平均費用最低，僅為0.8元；其次則為潔柔衛生紙，每100格平均費用為1元。

若再考慮卷裝廁紙的柔軟程度，759阿信屋、Meadows、維達的三層衛生紙均獲評4.5分。掉粉率、即磨擦時釋出粉塵的情況，潔柔、759阿信屋、維達的三層衛生紙、以及佳之選四層紙為零掉粉率的卷裝廁紙。

綜合各種考慮，消費會也提出一些選擇指南，指在總評分較高樣本中，潔柔、759阿信屋、Meadows、維達的三層衛生紙、及佳之選四層紙價錢都相對較低，且整體表現不俗。

消委會指不宜囤貨 恐細菌量增加或發霉

在選購及使用上，消委會建議，消費者可選購每包較重、捲得緊密、紙卷直徑大而中間紙筒細的產品，購買前也可多「格價」，惟廁紙如包裝破損、又或儲存不當，容易因接觸空氣變得潮濕，影響質量及強度之餘，更有機會令紙張的細菌量增加或發霉，故不宜囤貨。

如消費者將廁紙放置於洗手間，也有機會因環境潮濕、擺放時間長而滋生較多細菌，故不宜用來拿取食物或抹嘴臉。