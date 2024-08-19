消委會．廁紙｜四款較難沖散　大量用或塞馬桶　皇冠、佳之選上榜

卷裝廁紙有很多款，哪款最好用？消委會最新一期《選擇》月刊測試市面25款卷裝廁紙，發現有4款卷裝廁紙的容易沖散程度較低，如每次大量使用或較容易令廁所渠道淤塞，分別為皇冠、佳之選、Avellana、及Junas卷裝廁紙。



同時，759阿信屋卷裝廁紙其中一個樣本檢出小量細菌，但消委會指，相關檢出量32cfu/g，仍符合內地標準的要求上限600cfu/g，這款產品亦未有檢出致病菌。



消委會最新一期《選擇》月刊測試市面25款卷裝廁紙。（消委會提供）

25款卷裝廁紙（按總評分數，由高至低）：



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消委會最新一期《選擇》月刊測試市面25款卷裝廁紙，當中15款為三層紙、8款為四層紙及2款為5層紙。在25款卷裝廁紙中，PULPAGE及759阿信屋的卷裝廁紙，聲稱以竹作為原材料，其餘則聲稱以木漿製成。

以零售價計算每卷的平均售價，以木漿製成的23款樣本，每卷售價為2元至3.9元不等；而以竹材料製成2款樣本，每卷售價則分別為3.1元及5.6元。

測試結果發現，有4款卷裝廁紙的容易沖散程度較低，如每次大量使用或較容易令廁所渠道淤塞，包括皇冠、佳之選、Avellana、及Junas卷裝廁紙。

不過，消委會也提醒市民，無論是使用哪款廁紙，都切勿一次過投放大量廁紙於座廁，以減低堵塞渠道的機會。

至於廁紙的柔軟度，以皇冠卷裝廁紙的柔軟度最高，使用時感覺最柔軟舒適。四款柔軟度較低的卷裝廁紙分別為唯潔雅、Tempo、倩絲及Junas。

前排四款為「不易沖散」、容易造成淤塞的卷裝廁紙。（吳綽詩攝）

NaxoS卷裝廁紙在測試中則被發現釋出的粉塵量較多，表現較遜色，掉粉率為0.4%，但仍符合標準的相關要求。另有13款卷裝廁紙表現出色，掉粉率為0%。

在微生物檢測中，759阿信屋卷裝廁紙其中一個樣本檢出小量細菌，但相關檢出量32cfu/g，仍符合內地標準的要求上限600cfu/g，同時，這款759阿信屋卷裝廁紙亦未有檢出致病菌。

至於其餘卷裝廁紙，則均沒有檢出上述微生物及致病菌，衛生情況理想。消委會也指出，全部樣本均未有檢出可遷移熒光物質，情況令人滿意。

消委會最新一期《選擇》月刊測試市面25款卷裝廁紙。（消委會提供）

消委會都提到，廁紙是否較抵用，最客觀方法是將廁紙在數量方面，即格數、整體長度、面積及淨重等作比較。結果發現，各樣本的每卷平均格數差別很大。

格數最多的為759阿信屋卷裝廁紙，每卷平均有369格，其次是唯潔雅，每卷平均有326格。最少的則為Tempo，平均只有133格。最多與最少的樣本，相差約236格。

樣本每卷平均的總長度也頗參差，由18.6米至40.6米不等，當中亦以759阿信屋卷裝廁紙最長，最短則為Tempo。

消委會也指出，大部份樣本未有標示產品規格，有18款樣本亦未同時標明生產日期及保質期，建議生產商應清楚標明相關資訊。

消委會最新一期《選擇》月刊測試市面25款卷裝廁紙。（吳綽詩攝）

759阿信屋的代理商回覆指，消委會的測試結果顯示其兩款產品符合相關的品質及安全標準要求。

Tempo的代理商表示，已立即將兩款產品不同生產日期批次送予第三方檢測機構進行檢測，結果結果顯示兩款產品無論產品質素或含菌量皆達標準的要求，在柔軟度及掉粉率項目的檢測結果較消委會檢測結果為佳，會向消委本提供相關測試報告。

皇冠的代理商表示收到測試報告後，已委託國際認可的第三方檢測中心按消委會參考的標準對產品進行可分散性測試，結果發現產品通過測試的要求，會向消委會提供相關測試報告。該公司又指，就產品分散過程而言，當衛生紙進入污水管道後會於流送過程中逐漸被分解散開，現時亦未有收到有關衛生紙分散困難的反映。