消委會｜$4980Mia Cucina抽油煙機媲美$10300西門子　同獲4星半

大家烹調時總會產生大量蒸氣和油煙，一部性能良好的抽油煙機可有助保持廚房內空氣清新。消委會今日（19日）發布最新一期《選擇》月刊，就市面14款抽油煙機產品作測試，當中2款拉趟式樣本西門子Siemens及Miele的抽油煙能力最佳，獲4.5分評分，而售價4,980元的Mia Cucina媲美達10,300元的西門子，同獲4星半總評，成性價比最高。



消委會今日（19日）發布最新一期《選擇》月刊，就市面14款抽油煙機產品作測試。（消委會提供）

消委會就市面14款抽油煙機產品作測試，測試項目包括排氣量、風扇轉速、抽油煙、氣味及蒸氣能力、能源效率、寧靜程度、安全程度及使用方便程度；並在測試中進行兩次模擬烹調，比較樣本的抽油煙能力。

第一次測試參考IEC國際標準，以最高風速檔（持續運轉）開動抽油煙機，同時將食油與清水持續地滴進一個放在爐頭上加熱的平底鑊上，維持30 分鐘，再過10分鐘後關掉抽油煙機，分別量度抽油煙機收集到的油量，以及經排氣口排放出機外的油量。為模擬中式烹調較常用大量食油煮食，第二次測試時將食油與清水的用量加倍。

西門子、Miele的抽油煙能力最佳

綜合兩次測試結果，發現2款拉趟式樣本西門子Siemens及Miele的抽油煙能力最佳，獲4.5分評分；而拉趟式樣本Mia Cucina、美的Midea、飛歌Philco，以及煙囪式樣本惠而浦Whirlpoo、TGC、金雅典Athens和伊萊克斯Electrolux的抽油煙能力亦出色，獲4分評分。

售價$4,980Mia Cucina媲美逾萬元西門子

另外，測試亦售價4,980元的Mia Cucina的整體表現，與另1款同屬拉趟式但售價高逾1倍達10,300元的西門子Siemens不相伯仲，同獲4星半總評。

▼消委會抽油煙機產品測試評分（由高至低分）▼



+ 9

3款抽蒸氣能力獲4.5分

消委會同樣在模擬廚房擺設的房間進行測試，將平底鑊內的清水煲滾，並以最高風速檔（持續運轉）開動抽油煙機，量度房間內相對濕度的變化，檢視會否有「倒汗水」從抽油煙機滴下，以評估抽油煙機的抽蒸氣能力。

結果發現，3款煙囪式樣本，包括德國寶German Poo、伊萊克斯Electrolux及樂信牌Rasonic表現較佳，獲4.5分。而拉趟式樣本西門子Siemens及Mia Cucina則因降低房間內相對濕度的速度較慢而獲較低的3.5分。