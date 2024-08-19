消委會｜5抽油煙機未通過部份安全測試　機電署稱正常用不構風險

消委會今日（19日）發布最新一期《選擇》月刊，就市面14款抽油煙機產品作測試，當中有5款樣本，包括Miele、櫻花Sakura、TGC、樂信牌Rasonic及金雅典Athens，未能通過部份安全測試項目。



▼消委會抽油煙機產品測試評分（由高至低分）▼



+ 9

消委會就市面14款抽油煙機產品作測試，當中有5款樣本在部份安全測試項目未能符合國際標準IEC 60335-2-31要求。測試發現，Miele及櫻花Sakura的接地電線長度不足，當電源線於安裝或維修時被強行拉扯，而穩固裝置同時失效時，有機會使接地電線鬆脫。

另外，TGC的內部變壓器的初級與次級線圈之間的機械防護，未能完全符合標準的要求；而樂信牌Rasonic在安裝排氣喉外罩前，試驗手指可從機身頂部的空隙伸入機內，並觸及內部電子板的帶電部分，然而，相關抽油煙機在完成安裝後並不會移動位置，因此在正常情況下，用戶不會觸及相關部分。

有3款的物料阻燃能力有待改善，當中包括TGC、金雅典Athens，及樂信牌Rasonic的部分塑膠物料未能通過針焰測試，阻燃能力有待改善；安全測試結果已交由機電工程署跟進。

其餘5款於各項安全測試表現理想，當中4款樣本Mia Cucina、伊萊克斯Electrolux、樂聲牌Panasonic，及富士皇Fujioh在說明書方面有輕微不足。

機電署：正常情況下使用不構成安全風險

機電工程署表示，已詳細分析測試報告，在14款樣本中有5款樣本通過大部分測試項目，惟未能完全通過接地、絕緣及阻燃測試的個別項目。然而，在正常情況下使用，並不會構成安全風險。署方已即時聯絡相關供應商，並要求作出跟進及改善。供應商表示已就上述不足之處制定相應的改善方案，機電署會繼續跟進相關供應商就其產品所制定的改善方案及審視其成效，以保障產品安全。

消委會今日（19日）發布最新一期《選擇》月刊，就市面14款抽油煙機產品作測試。（消委會提供）

供應商皆表示符合安全標準 會改良產品說明書

Mia Cucina及富士皇Fujioh的供應商向消委會提供相關的安全測試報告及證書， 以證明相關型號符合安全標準，並表示廠商會改良產品的說明書。

而Miele表示，相關型號曾經由第三方國際認可的測試機構測試，並通過所有測試，包括相關安全測試項目，符合國際安全標準，強調產品不存在安全風險。為了釋除疑慮，供應商表示會改良產品，以確保滿足標準要求，而改良後的產品亦已交由第三方國際認可的測試機構測試，並通過相關安全測試項目，供應商亦已向消委會提供相關測試報告。

樂信牌Rasonic的供應商表示，相關型號經由第三方認可認証機構檢測，通過全部測試，符合IEC安全標準要求；櫻花Sakura的供應商亦表示，相關型號在推出市場前已通過IEC標準的安全測試。

TGC的供應商向消委會提供相關的安全測試報告及證書，以證明相關型號符合安全標準。至於是次測試中未符合標準的項目，供應商指僅涉及個別貨品；雖然有關產品使用上不構成任何安全風險，但為確保用戶安全，供應商已主動向可能受影響的客戶作出跟進。同時，供應商已經與機電署跟進有關測試結果，並已敦促相關生產廠商全面檢討產品質素及加強來料檢測的相關安排。

金雅典Athens的供應商向消委會提供相關的安全測試報告及證書， 以證明相關型號符合安全標準；並向消委會提供廠商的內部測試影片，以證明相關部件的防火能力。供應商表示對產品生產一向要求嚴格，會要求廠商再提高相關部件的防火等級。而供應商亦認為相關部件是不易燃部件，由於產品外殼為金屬，內部部件已經被金屬外殼保護，故認為不會產生危險；而且產品要求安裝高度必須距離爐面71厘米至81厘米，已經屬安全標準要求的距離。

抽油煙機。（資料圖片／陳葦慈攝）

消費者宜定期清洗 避免油污積聚增火警風險

消委會建議，消費者在選購及使用抽油煙機時，可留意選擇安裝位置時應一併考慮廚房設計及廚櫃空間等，盡量減少排氣喉長度及彎位。而根據 IEC 安全標準，抽油煙機機底與氣體煮食爐具頂部之間最少要距離 65 厘米，以防煮食時的高溫影響抽油煙機的安全操作；惟安裝位置亦不能太高，以免影響抽吸效果。

另外，亦要定期按說明書指示清洗抽油煙機，避免因油污積聚而增加火警風險；國際癌症研究機構（IARC）將高溫油炸所產生的油煙列為第 2A 組，即是「可能令人類患癌」物質。要降低患癌風險，應減少以煎、炒或炸的方式 煮食，避免產生大量油煙。