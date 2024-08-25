KeeTa封帳打黑工　大批外賣員無預警「被停工」　關注組：打過龍

「你要對你的送遞員有一個交代。」一班KeeTa美團外賣員上月突遭封鎖帳戶，有人被封兩日、有人被封逾一周，被迫停工下手停口停。有外賣員說，平台事前無警告，僅以帳戶異常為由即封帳，他們在應用程式申訴遭拒、電郵無人覆、到平台開設的街站求助仍未能解封帳戶。

即使到帳戶解封平台亦無解釋，外賣員嘆做無保障，怕以後「無故封帳」陸續有來。

本月7日，外賣員權益關注組就聯同一班外賣員踩上KeeTa辦公室交信，提出多項訴求，包括要求對方交代事件，並承諾要有措施以防同類事件再發生。

外賣員間流傳事件因平台打擊黑工而起，KeeTa回覆查詢時亦直認是配合警方打擊黑工行動。關注組成員認為封帳事件反映平台「打黑工打過龍」，濫用其封鎖帳戶的權力，外賣員權益難言有保障，冀大眾不要忽視平台剝削問題。



一班外賣員聯同外賣員權益關注組到外賣平台KeeTa辦公室交信，促平台交代大批外賣員突然遭封帳戶一事的始末。（江麗盈攝）

關注組經查冊找到辦事處 踩上門要求交代無故封帳事件始末

8月7日，一班外賣員、聯同外賣員權益關注組「踩上」KeeTa在銅鑼灣的辦公室，遞交信件，信中提到多項訴求，包括要求對方交代7月一批外賣員遭「無故封帳」的事件始末。

這個辦公室，位於銅鑼灣的商業大廈，門外並無招牌，只有門邊一張告示，印有美團的標誌，要找上門並不容易，關注組成員幾經查冊，才確認到這裡是KeeTa的辦公室。

KeeTa辦公室的門外並無招聘，門邊有一張告示，上面印有美團的標誌。（江麗盈攝）

外賣員用兩部電話開工 被指屬「異常行為」

上月24日，社交平台上的KeeTa外賣員群組，出現多個稱其帳戶突然遭封鎖的帖文。29歲、從事平台外賣員約三年的阿林是其中一位當晚遭封鎖帳戶的外賣員。

據他憶述，當日如常工作至晚上約9時，下線後便收到系統訊息，稱其帳戶有「異常行為」被封鎖，「但我完全不知道自己做了甚麼錯事，無故被封帳戶。」

礙於KeeTa設於旺角的送遞員中心今年4月已關閉，改為輪流到各區擺街站。阿林只好等到翌日，跨區到柴灣的街站求助。據街站職員所講，「異常行為」指的是阿林曾使用兩部電話登入帳戶。

街站求助不果 系統申訴遭拒 電郵無回覆

阿林說，一直用兩部電話開工，偶爾替換使用，認為KeeTa以此為由封鎖其帳戶不合理。他也特意翻查服務指引、協議等文件，當中並無提過在兩部電話登入同一帳戶會引致帳戶被封。

街站職員續稱，未能即時為阿林解封帳戶，著他透過電郵向平台反映情況，惟事後兩度發送電郵予KeeTa，均未獲回應，在系統內的申訴，亦兩度遭拒。

KeeTa外賣員阿林憶述，7月24日工作至晚上9時，下線後便收到平台訊息指其帳戶有異常行為，隨即被封鎖。（江麗盈攝）

被指有不同電子裝置登出登入戶口 外賣員莫名奇妙

另一位外賣員阿銘（化名）的帳戶則在7月23日，被指有不尋常活動、多次違規紀錄而被封。阿銘指這個說法「虛無飄渺」，又自言開工很小心，「真的不知它所講的違規情況，是甚麼十分嚴重的違規情況導致要封我戶口。」

阿銘說，帳戶被封當時正在澳門旅行，至7月30日親身到觀塘街站，才獲告知其帳戶有超過10多次以不同電子裝置登出及登入戶口的紀錄。

這個說法，令阿銘感到莫名奇妙，「由始至終都是我同一個手機、同一個電話號碼、同一個人去開工。」更令他感疑惑的是，去完街站後的第二日、即8月1日，其帳戶獲解封。

一班外賣員聯同外賣員權益關注組到外賣平台KeeTa辦公室交信，促平台交代大批外賣員突然遭封帳戶一事的始末。（江麗盈攝）

料至少200人被封 外賣員被迫停工損失逾千元

外賣員權益關注組以「苦主群」的人數作估算，料至少200名KeeTa外賣員受影響，而關注組接觸到的也有約30人。

帳戶被封，意味著外賣員被迫停工，損失的收入逾千元。以阿林為例，其帳戶被封兩日獲解封，以其平均日薪約1200元計算，加上七日任務的獎金損失，保守估計至少損失2000多元。

阿銘的帳戶則被封長達8日，以其每日至少300元的收入計算，未計其他獎金，亦已損失至少2400元的收入。

我不是想他要做任何賠償，我只是想他告訴我們，為甚麼我可以無緣無故有一個說封鎖就封鎖的情況，然後事後沒有一個合理的解釋。你封鎖完我不緊要，我沒有兩天（收入），我還有360多天可以做，但是你要對公眾有一個交代，你要對你的送遞員有一個交代。 平台外賣員阿林

外賣員嘆無保障 憂同類事件再發生

阿林及阿銘均表示，在今次事件中，平台事前既無警示、事後亦無多解釋，解封通知僅以「系統問題」作結，帳戶被封期間想找人幫，更是求助無門，令他們感到做平台外賣員甚無保障。

阿林續指，雖然帳戶被封，損失兩日收入，但現時已恢復正常工作，無意要求平台賠償，惟至今仍擔心未來再發生同類事件，促平台交代事件。阿銘也說，帳戶解封後，已繼續工作，現時最希望KeeTa能設立渠道，與外賣員認真溝通。

希望他們有一個聯絡溝通方法，認真有雙向溝通，我們遇到問題溝通時有一個幫到你的答案，答案是讓你放心或者係滿意，不是那些官方口吻、模棱兩可，耍走你便算，以為求其cut你線就完，但始終未解決問題。 平台外賣員阿銘（化名）

外賣員權益關注組成員Justine指，關注組先後去過兩個街站，在街站職員口中得悉這次「封帳」事件，與平台以後台數據打擊黑工有關。（江麗盈攝）

這場「封帳」事件到底是因何而起？在外賣員間有一個說法，指事件源於上月有傳媒報道有小朋友疑以他人KeeTa帳戶送外賣，至上月24日，警方打擊非法從事外賣員行動，被捕者中有不少人是使用KeeTa平台，促使KeeTa開始「積極」打擊黑工。

外賣員權益關注組成員Justine表示，關注組先後去過兩個街站，在街站職員口中也聽過這個說法，指「封帳」事件是因為平台要打擊黑工。

針對平台以後台數據打擊「黑工」，阿銘批評做法無效，更會「殺錯好人」。阿林則提到，KeeTa應用程式已有人臉識別功能，如要打擊黑工，大可以在外賣員工作期間突擊檢查，根本不需要用後台數據。

Justine形容，「我們會見到情況是他（KeeTa）打黑工打過龍，有一班無辜的人，被標籤當成黑工、或者當借戶口給其他人的人。」

話你知1：警務處與入境處打擊非法從事外賣員

入境處及警務處上兩月接連有打擊非法從事外賣員的行動，其中警方在7月24日指，拘捕44名男子，當中37名非華裔黑工涉嫌利用他人的外賣平台帳戶送外賣，事件中借出帳戶的7人，同告被捕。



警方當時稱，已與外賣平台開會交流，獲對方承諾如發現外賣員有違法行為，有機會吊銷相關人士的資格。



KeeTa認配合打擊黑工 就覆核流程影響部份合規送遞員表歉意

KeeTa回覆查詢時承認，為配合警方發起的全港反非法勞工行動，於7月中旬起凍結部份有機會存在虛假資料註冊、帳號外借，或多人共用同一帳號的潛在風險帳號。如外賣員對安排存疑，可循平台上訴機制申訴，經多輪覆核，確認無風險的帳號會獲解除限制，並通過應用程式發出通知。目前相關覆核工作大致完成。

就該覆核流程導致部份合規送遞員受影響，KeeTa稱對此深表歉意。KeeTa也表明，支持全港反非法勞工行動，在積極配合政府行動的過程中，如有需完善之處，會及時檢討。

對於8月7日外賣員聯同關注組成員到寫字樓遞交信件，KeeTa則稱已積極邀請會面，期望聽取意見，並透過電郵方式作出正面回應。

惟KeeTa在回應中，未就個別外賣員帳戶被封的原因作回應，亦未有交代封鎖及解封帳戶的數字。

KeeTa回覆查詢時承認，為配合打擊黑工，於7月中旬起凍結部份潛在風險帳號。（資料圖片／張浩維攝）

眼見近年社會愈來愈關注外賣員中有「黑工」，不止執法部門加強相關執法，平台也主動配合，Justine則表示為此感到擔憂，「現時重點放太多在這件事（打擊黑工），令實質平台剝削的問題被忽視。」

她指出，今次事件見到平台濫用其封鎖帳戶的權力，外賣員甚無保障，「這麼大的公司、聘請這麼多外賣員，原來可以一日間，突然間說封就封，事前沒有警告，原因上也沒解釋清楚，也沒提供任何證據，對外賣員極度無保障。」

對關注組而言，突然封鎖帳戶更如同突然解僱，「現在所有做平台外賣員也是可以被突然解僱，而且是沒有補償的狀況，今次KeeTa示範給所有人看，平台就是可以這樣解僱人。」

外賣員聯同關注組在向KeeTa遞交的信件中列出的四大要求：

1/向仍未開通的帳戶提供清楚封帳原因和違規證據，並立即解封無辜被封的帳戶

2/公開交代及解釋事件始末

3/公開承諾執行措施確保以後不會再發生同類型情況

4/賠償外賣員被封帳戶時的薪金



外賣員指送單價錢頻降價 工作期間問題多多

訪問期間，阿林也提及，KeeTa最初攻港，為搶佔市場，開出比其他平台優厚的薪酬，送一張單的價錢、未計其他獎勵，可達40元，然而，現時KeeTa送一張單的面價近乎每月降價，在繁忙時段，如早餐、下午茶這些時段，送孖單（即兩張單要同時接）面價只有30元。

其他在場的外賣員也紛紛提到工作期間遇過的問題，例如平台有時會出現不合理派單，要求屬步兵的外賣員由大圍送外賣到火炭，又如GPS定位出錯、外賣員被扣錢，想討回款項只能在系統內提出申訴等。

Justine指出，平台操縱所有數據，單價的多寡、降價的頻率與幅度、怎樣派單都是由平台決定，希望大眾不要太聚焦於「黑工」，而忽視平台剝削的問題，「大家的重點應該要放回在平台怎樣剝削外賣員。」

有外賣員指，KeeTa最初攻港，為搶佔市場，開出比其他平台優厚的薪酬，然而，現時KeeTa送一張單的面價近乎每月降價。（資料圖片／張浩維攝）

話你知2：外賣員是承包商？

要成為KeeTa外賣員，申請帳戶期間須同意一份協議。據關注組出示的文件，這份協議名為「獨立承包商協議」，當中有條文標明外賣員的身份為「承包商」，也有一部份詳列承包商的保證及義務。



大律師陸偉雄形容這份協議相當「辣」，其首部份已列明如用戶不同意協議內任何內容，要立即停止註冊及使用服務，意味如同意簽署，事後將難就當中內容提出反對。由於條文寫明用戶屬獨立承包商、並同意無權享受任何僱員福利，他認為外賣員簽下協議後，在自僱還是受僱的問題上將難有再爭拗的空間。



外賣員權益關注組成員Justine則說，去年3月有六名Zeek配送員向Zeek申索，法官根據11項因素作裁決，裁定Zeek與六名配送員存在僱傭關係。當時法官曾指，Zeek所提供的電子平台程式屬關鍵工具，配送員使用相關工具聯絡客人、完成配送服務。



Justine認為，如套用在KeeTa跟外賣員的情況，最重要工具、即應用程式也是由KeeTa提供，故不認同簽下協議即等同外賣員與平台間沒有僱傭關係。

