裕民坊綠色小巴10M司機涉嫌醉駕　運輸署要求營辦商調查並擬處分

一輛駛往將軍澳的10M綠色專線小巴今日（19日）下午3時許在觀塘裕民坊小巴總站上客後，懷疑司機急急開車，導致一名七旬男乘客「未坐定」跌倒，撞傷頭部。警方到場調查，揭發小巴司機懷疑醉駕，他涉嫌「酒後駕駛」被捕帶署，正被扣留調查。



運輸署表示，已要求涉事專線小巴營辦商調查事件及提交報告，並會按調查結果考慮是否向營辦商施以處分。



警方安排拖車拖走涉事小巴調查。

據了解，警方在現場發現60歲姓劉小巴司機身上有酒氣，要求他進行酒精呼氣測試，結果超標。事發後，管理涉事小巴路線的「車隊隊長」在場協助警方調查，小巴司機懷疑醉駕，他涉嫌「酒後駕駛」被捕帶署，正被扣留調查。

涉事專線小巴營辦商為李強企業有限公司。

觀塘裕民坊小巴總站一輛10M專線小巴，司機疑涉嫌酒後駕駛，警員在場調查。

運輸署表示，一直十分重視專線小巴服務，已要求涉事專線小巴營辦商調查事件及提交報告，並會按調查結果考慮是否向營辦商施以處分。案件仍在調查中。