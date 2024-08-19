裕民坊綠色小巴10M司機涉嫌醉駕 運輸署要求營辦商調查並擬處分
撰文：鄧宇詩
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一輛駛往將軍澳的10M綠色專線小巴今日（19日）下午3時許在觀塘裕民坊小巴總站上客後，懷疑司機急急開車，導致一名七旬男乘客「未坐定」跌倒，撞傷頭部。警方到場調查，揭發小巴司機懷疑醉駕，他涉嫌「酒後駕駛」被捕帶署，正被扣留調查。
運輸署表示，已要求涉事專線小巴營辦商調查事件及提交報告，並會按調查結果考慮是否向營辦商施以處分。
據了解，警方在現場發現60歲姓劉小巴司機身上有酒氣，要求他進行酒精呼氣測試，結果超標。事發後，管理涉事小巴路線的「車隊隊長」在場協助警方調查，小巴司機懷疑醉駕，他涉嫌「酒後駕駛」被捕帶署，正被扣留調查。
涉事專線小巴營辦商為李強企業有限公司。
運輸署表示，一直十分重視專線小巴服務，已要求涉事專線小巴營辦商調查事件及提交報告，並會按調查結果考慮是否向營辦商施以處分。案件仍在調查中。
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