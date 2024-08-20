2元乘車｜8.25起轉用樂悠咭　無咭長者搭港鐵需付半價或全額車費

政府規定本月25日起，所有60歲或以上香港居民，須持有「樂悠咭」乘搭公共交通工具才可享2元乘車優惠。港鐵提醒仍未申請的合資格人士，盡快申請「樂悠咭」，又指由於辦理「樂悠咭」申請手續需時約4星期，如合資格人士現時仍未作出申請，當日將無法享有2元優惠。



港鐵指，屆時65歲或以上乘客如繼續使用現時的「不記名長者八達通」或「長者個人八達通」乘搭港鐵，優惠只有約成人車費半價；而60至64歲乘客如沒有「樂悠咭」，則需要支付成人車費。

至於已持有「樂悠咭」的人士，港鐵提醒他們首次使用「樂悠咭」之前須增值多於港幣50元，以及入閘前確保咭內餘額為正數。港鐵又提醒持「樂悠咭」人士在本月25日前完成增值及轉用「樂悠咭」，可節省當天在車站排隊增值的時間。

港鐵又指，由本周至本月底，將陸續在部分車站加派職員，提醒長者政府就2元乘車優惠將實施的新安排及派發「樂悠咭」申請表等，以協助相關乘客。