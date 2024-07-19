2元乘車｜8.25新安排　港鐵籲7.28前交樂悠咭申請　否則須付半價

政府規定8月25日起，所有60歲或以上香港居民，須持有「樂悠咭」才可享2元乘車優惠，屆時所有記名或個人長者八達通均不享2元優惠。港鐵及八達通今日（19日）提醒市民，由於「樂悠咭」申請手續須4星期，故合資格市民最遲須在7月28日前提交「樂悠咭」申請，否則8月25日不能收到「樂悠咭」，屆時持長者八達通只能享半價優惠。



港鐵及八達通提醒合資格市民，最遲須在7月28日前提交「樂悠咭」申請。（港鐵提供）

港鐵及八達通提醒仍未申請「樂悠咭」的合資格人士，必須於7月28日或之前遞交申請，確保及時獲發「樂悠咭」，在乘搭港鐵時繼續享有2元乘車優惠。

港鐵指，由於辦理「樂悠咭」申請手續需時約4星期，合資格人士若未能在7月28日或之前申請，8月25日將未能收到及轉用「樂悠咭」，屆時持長者八達通卡，則只能享港鐵成人半價優惠，不能享2元乘車。

港鐵及八達通提醒合資格市民，最遲須在7月28日前提交「樂悠咭」申請。（港鐵提供）

港鐵提醒，乘客可於大部分港鐵及輕鐵客務中心索取附有免郵費回郵信封的申請表格，或透過「樂悠咭」網頁下載申請表，以及透過八達通手機應用程式等遞交申請。

另外，八達通卡有限公司已設立八間「樂悠咭」臨時申請服務中心，協助市民盡快遞交申請或補交申請資料：

1. 堅尼地城社區綜合大樓2樓會議室（香港堅尼地城石山街12號）；

2. 禮頓山社區會堂地下會議室（香港灣仔黃泥涌道133號）；

3. 黃大仙社區中心2樓210室（九龍黃大仙正德街104號）；

4. 旺角綜合大樓2樓旺角社區會堂會議室（九龍旺角上海街557號）；

5. 大元社區會堂地下會議室（新界大埔大元邨）；

6. 北區社區中心4樓會議室（新界上水龍運街2號）；

7. 葵芳社區會堂地下活動室（新界葵涌禮芳街2號）；及

8. 朗屏社區會堂地下會議室（新界元朗朗屏邨）。



港鐵及八達通提醒合資格市民，最遲須在7月28日前提交「樂悠咭」申請。（港鐵提供）

服務中心將開放至今年8月31日，辦公時間為星期一至五上午9時至下午8時及星期六上午9時至下午1時，星期日及公眾假期休息。新安排生效日、即8月25日也會開放，時間為上午9時至下午6時。

港鐵提醒所有「樂悠咭」持有人，首次使用「樂悠咭」之前須為「樂悠咭」增值50元或以上，以及入閘前確保咭內餘額為正數。