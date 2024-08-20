屠龍小隊案｜黃振強曾言：你哋明知聽日大嘢　官著思考被告知情否

「屠龍小隊」及另一激進派小隊涉串謀殺警案，審訊今（20日）在高等法院續。法官張慧玲第3日引導陪審員，她指示陪審員在考慮被告們在Telegram群組的訊息時，需考慮各被告對「12.8計劃」的知情程度，並舉例指案發前數天，「屠龍」所屬群組「滅龍」中，仍有人問會用那個計劃，而黃在計劃前一天叫眾人到倉庫取裝備時，黃曾言：「你哋明知聽日大嘢……」著陪審員要根據證供，考慮黃向被告透露了多少，被告們又是否知有何事會發生。



法官張慧玲引述Telegram群組「滅龍」的對話，指第三被告嚴文謙於2019年12月6日，即原定大行動前兩天，嚴曾問：「8號我地洗唔洗避一避？」另有隊員問：「其實我哋會做邊個plan ？」屠龍的軍師Kan回覆：「我諗諗」，及「淨係引班狗嚟就走得，都係我哋平時做既嘢」。

認認罪證人黃振強(圖)曾在TG訊息指：你地明知聽日大嘢。

黃罵隊友時稱明知聽日大嘢

此外，認罪證人、自稱為「屠龍」隊長的黃振強曾強調：「星期日有大plan 」，要求「全世界唔好帶裝」，又著張俊富將荃灣倉庫的裝備全部取出。多名隊員搬出藉口拒絕一同到倉庫取裝備，黃用粗口責罵隊友：「乜都唔使做咩？你哋明知聽日大嘢，用得你哋幾多時間」。

著陪審團考慮黃透露了多少訊息

控方的說法是，上述訊息可透露，各被告不單知道「12.8計劃」的詳情，他們的行為更是在促進計劃完成。辯方則指，相關對話訊息根本未能證明各被告同意加入計劃。張官著陪審員要根據證供考慮，黃向各被告透露了多少訊息，他們是否知案發時發生何事，以讓他們可在知悉下參與計劃。

被告李家田(圖)稱被捕後遭多名警員毆打才招認。

若接納李家田口供應裁定李罪脫

唯一出庭自辯的被告李家田，法官指李的說法是，他不曾參與涉案串謀，亦不曾在西貢行山時獲得一把手槍。張官指出，如果陪審員認為李的證供是真的或可能是真的，便要裁定其罪名不成立。張官又指，即使陪審員不相信李的證供，也不代表李自動罪成。張官重申，案件舉證責任在控方，如果陪審員不接納控方的說法，同樣要裁定李無罪。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

6男被告分別隸屬兩個小隊

6男1女被告：為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲，女），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

控方指首4被告被指是屠龍小隊成員，賴及許則被指是吳智鴻所屬組織的成員，女被告並非兩個組織的成員，但被指曾協助眾籌。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023