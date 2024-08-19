屠龍小隊案｜協議達成日期有爭議　官著陪審團須考慮各被告言行

「屠龍小隊」及另一激進派小隊串謀殺警案續審，法官張慧玲今（19日）繼續在高等法院引導陪審員，她上周五開始作引導時，提到協議一旦達成，即使之後退出，亦不能用作辯護理由。然而涉案的協議在何時達成，控辯雙方有不同看法。控方認為毋須有確實地點和時間，當眾人在群組討論會用槍和炸彈時，串謀已有雛形；辯方卻認為直至眾人確立了採取行動的日期，串謀才算達成。張官著陪審員，無論接納那一方的說法，都須獨立考慮每一名被告的言行，以判斷他們有否參與了串謀。



控方指眾同謀者計劃2019年12月8日的大行動中，會在示威遊行中使用真槍及放置炸彈。（賴雯心攝）

控方認為，涉案被告在2019年11月，開始在群組討論會使用槍等軍火時，協議已成形。（賴雯心攝）

辯方卻爭議，要有確實的行動日期，協議才算達成。（賴雯心攝）

控方認為有意圖將計劃實行協議已形成

控方早前提及，無名激進組織隊長吳智鴻，他在2019年11月3日開設Telegram群組「行山討論區」，成員包括黃振強、彭軍壕、許湛榮、吳智鴻及「接完紙鶴未」（控方指是賴振邦）等，眾人曾在該群組提及使用槍和炸彈對付警察，雖然當時仍未有確定計劃實施的時間和地點，但他們之後意圖將計劃付諸實行，協議已經形成。

辯辺認為應有確實日期

辯方卻認為，在確立了行動的時間，才算達成了串謀，故有辯方律師認為，同謀者在12月3日時決定同月8日採取行動，故那時協議才正式生效；次被告張銘裕的律師更認為，最早於12月8日才確立計劃詳情。

屠龍隊長黃振強在2019年11月18日與吳智鴻會誤，但各被告是否也算在這天同意並達成協議，法官稱陪審團要從各被告的言行逐一考慮。

控方指屠龍加入日期為11月18日

張官特別提到，控方曾指，「屠龍」加入串謀的日期為11月18日，即黃振強在與隊員召開大鴻輝會議後翌日，與吳在觀塘相見後，協議便達成。張官稱，若陪審員按納控方這個說法，這是「屠龍」加入的日期，亦只可考慮屬於吳小隊的賴振邦、許湛榮，是否也是串謀一分子。

黃與吳交涉時未有知會隊員

張官續指，就11月18日黃振強與吳智鴻的會面，黃確認他事前未有知會隊友，亦不曾告訴吳稱「屠龍」共識是不會親手用槍和炸彈。控方的說法亦非指黃作為「屠龍揸fit人」與吳交涉，故要逐個被告考慮他們有否參與串謀，而非黃稱加入便加入。張官著陪審員應考慮各名被告的言行舉止，如何會令人認為他們已加入了協議。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

6男被告分別隸屬兩個小隊

6男1女被告：為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲，女），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

控方指首4被告被指是屠龍小隊成員，賴及許則被指是吳智鴻所屬組織的成員，女被告並非兩個組織的成員，但被指曾協助眾籌。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023