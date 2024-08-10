江旻憓入馬會｜楊潤雄表示支持及尊重　稱政府重視運動員退役轉型

巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓，奪金不足一星期即宣布退役，明日（11日）起加入香港賽馬會任公司事務部、任對外事務助理經理。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，江旻憓已參加過三屆奧運，也曾受過傷，絕對支持及尊重她的個人選擇，認為江的成績已有「好交代」，又指賽馬會是好僱主，祝願她能充分發揮能力，透過馬會貢獻社會。



江旻憓勇奪巴黎奧運女子重劍個人賽金牌。（01體育記者袁志浩攝）

楊潤雄：馬會是好僱主 盼江旻憓發揮能力貢獻社會

江旻憓奪金後火速退役、加入馬會一事引起社會討論，楊潤雄表示，運動員始終有退役一日，運動也需要體力訓練，江旻憓已參加三屆奧運，更曾受過傷，故絕對支持及尊重她的個人選擇。

楊稱，希望運動員在退役後找到第二生涯，有好機會發揮，認為江今次成績，對她的支持者而言已是「好交代」，更指馬會是好僱主，也支持公益事業，在文化、體育、旅遊、社福及醫療範疇多有資助，形容是「好方向」，希望她能充分發揮能力，透過馬會貢獻社會。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，江旻憓已參加過三屆奧運，也曾受過傷，絕對支持及尊重她退役選擇。（資料圖片/廖雁雄攝）

問及政府退役運動員轉型計劃過去5年有249人受聘，即平均每年只有50人受聘，被指名額不足，楊潤雄則稱運動員退役好多不同選擇，不少重返校園讀書，也有部分人與江旻憓一樣，自己找到工作。

楊續稱，政府重視運動員退役後轉型，包括大學在內，均有推出精英運動員入學計劃，甚至港大醫學院近日也有錄取精英運動員，大學課程也會調節，令運動員在學業及訓練比賽中取得平衡。

他稱運動員個人能力強，勇於面對逆境、克服困難，是社會需要的特質，鼓勵商界人士多考慮給予他們機會，在各行業發展。

譚志源（右）在Facebook上公布江旻憓（左）加入香港賽馬會公司事務部，8月11日履新，任職對外事務助理經理。（譚志源Facebook截圖）

楊潤雄補充，今屆奧運港隊獲2金2銅佳績，顯示政府在過去5至10年間投放在體育的資源及政策方向正確，包括從精英化、盛事化、普及化的3個方向推動體育發展，希望整個社會帶動氣氛，投放更多資源培訓精英，非一兩年事。

他稱，以劍擊為例，今屆得獎的運動員已參加兩三屆奧運，三屆歷時至少8年，反映培養精英運動員要長時間投入，也需要增加社會參與度，才有更多精英運動員冒頭，也認為近年家長對子女參與全職運動事業的態度亦有轉變，不只考慮讀書，相信與政府協助精英運動員退役後生活有關係。