國家隊運動員訪港｜網上疑有人收千元代搶飛 楊潤雄籲官方途徑買
撰文：江麗盈
出版：更新：
巴黎奧運國家隊代表團本月29至31日訪港，期間會出席三場公開活動，相關門票本周四（22日）早上10時起公開出售，購票人也要實名登記。有報道指網上出現「代搶門票服務」，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今午（20日）出席活動後表示，市民如有意購票，應以官方途徑購買門票，又指部份活動會經電視轉播，市民也可安坐家中欣賞。
巴黎奧運國家隊代表團本月29至31日訪港，期間會到伊利沙伯體育館、及維園游泳池出席三場公開活動，包括示範體操及跳水等項目，5,300張門票將於本周四（22日）早上10時起，在城市售票網公開發售。
有報道指網上有人稱可提供「代搶服務」，付費千元，提供個人資料，便可代搶三場公開活動的門票。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今午出席活動後指，今次網上出售門票，也會以實名登記方式出售，市民如有意購票，應以官方途徑購買門票，又指部份活動會在電視轉播，市民也可安坐家中欣賞。
▼法國時間7月26日奧運開幕禮▼
▼2021年12月4日 東京奧運國家隊維園游泳池進行跳水及游泳項目示範表演▼
+10
國家隊運動員訪港｜三場公開活動逾5000門票 一文看清如何搶購消息：巴黎奧運國家隊8.29抵港訪問三日 維園泳池表演有全紅嬋？巴黎奧運｜雙人韻律泳金牌王柳懿王芊懿姐妹 9月孖入教大讀博士巴黎奧運｜消息：國家隊擬本月底訪港 市民有望近距離接觸運動員