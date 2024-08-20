國家隊運動員訪港｜網上疑有人收千元代搶飛　楊潤雄籲官方途徑買

巴黎奧運國家隊代表團本月29至31日訪港，期間會出席三場公開活動，相關門票本周四（22日）早上10時起公開出售，購票人也要實名登記。有報道指網上出現「代搶門票服務」，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今午（20日）出席活動後表示，市民如有意購票，應以官方途徑購買門票，又指部份活動會經電視轉播，市民也可安坐家中欣賞。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，市民如有意購票，應以官方途徑購買門票，又指部份活動會經電視轉播，市民也可安坐家中欣賞。（資料圖片／廖雁雄攝）

巴黎奧運國家隊代表團本月29至31日訪港，期間會到伊利沙伯體育館、及維園游泳池出席三場公開活動，包括示範體操及跳水等項目，5,300張門票將於本周四（22日）早上10時起，在城市售票網公開發售。

有報道指網上有人稱可提供「代搶服務」，付費千元，提供個人資料，便可代搶三場公開活動的門票。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今午出席活動後指，今次網上出售門票，也會以實名登記方式出售，市民如有意購票，應以官方途徑購買門票，又指部份活動會在電視轉播，市民也可安坐家中欣賞。

▼法國時間7月26日奧運開幕禮▼



▼2021年12月4日 東京奧運國家隊維園游泳池進行跳水及游泳項目示範表演▼



東奧國家隊金牌運動員訪港，今日於維園游泳池進行跳水及游泳項目示範表演，金牌跳水運動員王宗源示範，本港運動員亦有參與。(黃寶瑩攝)