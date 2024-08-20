國家隊運動員訪港｜三場公開活動逾5000門票 一文看清如何搶購
巴黎奧運國家隊代表團本月29至31日訪港，期間會出席三場公開活動，相關門票將於本周四（22日）早上10時起，在城市售票網，以網上、流動應用程式或信用卡電話購票方式公開出售，三場活動門票每張20元，每人每次限購兩張，購票人也要實名登記。《 香港01》整理網上購票全過程，以便市民大眾做好準備，屆時搶購門票。
巴黎奧運國家隊代表團將於本月29至31日訪港，期間會到伊利沙伯體育館、及維園游泳池出席三場公開活動，包括示範體操及跳水等項目，預留共約5,300張門票予公眾人士，當中已包括免費門票給弱勢社群。
三場公開活動的公眾門票將於本周四（22日）早上10時起，在城市售票網，以網上、流動應用程式或信用卡電話購票（電話︰3166 1288）方式公開發售，每張20元，費用已包括網上購票手續費，每人每次限購兩張。
有意購票的人,士要留意，由於今次門票以實名登記方式出售，持票人在入場時，須出示與門票所示姓名相同、且附有相片的身分證明文件，以便核對身分，否則將被拒入場。
現時城市售票網上暫未見三場公開活動的資料，但據現時的網上購票過程，整個過程約有以下步驟：
1/打開相關活動頁面、點擊購物車的圖案以購買門票
2/選擇以會員登入（需事先申請帳戶） 或 非會員登入
3/選購門票並按「加入購物籃」
4/在購物籃界面按「前往付款區」
5/填寫個人資料、付款資料，並選擇領取門票的方法
6/預覽交易
7/確認並完成交易
想在周四當日於網上成功購票，市民可先準備好其個人資料，包括姓名、電話、及電郵；至於付款資料，城市售票網接受多種付款方式，包括信用卡、支付寶、轉數快等，市民也宜預先準備相關資料。
在領取門票方面，市民可選擇到自助售票機或售票處領取，或選擇本地速遞、海外速遞、及本地掛號等三種郵寄方式。
▼法國時間7月26日奧運開幕禮▼
三場公開活動詳情：
奧運健兒大匯演
日期：8月30日
時間：晚上8時至9時30分
地點：伊利沙伯體育館
「奧運健兒展風采」示範表演—羽毛球、體操及乒乓球示範表演
日期：8月31日
時間：早上9時30分至11時30分
地點：伊利沙伯體育館
「奧運健兒展風采」示範表演—跳水及游泳示範表演
日期：8月31日
時間：早上9時30分至11時30分
地點：維多利亞公園游泳池
▼2021年12月4日 東京奧運國家隊維園游泳池進行跳水及游泳項目示範表演▼