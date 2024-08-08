香港電競隊榮獲EWC王者榮耀國際服全球第三名　贏取25萬美元獎金

2024電競世界盃EWC上周日在沙特阿拉伯首都利雅得舉行半決賽，本港AG GLOBAL戰隊榮獲EWC王者榮耀國際服全球第三名，贏取25萬美元獎金。



AG GLOBAL戰隊由香港本土的電競運動員組成，其中4名隊員亦是去年杭州亞運會的中國香港王者榮耀的電競選手代表。

2024電競世界盃的總獎金池高達6000萬美元，這筆獎金也是電子競技史上最大的獎金池。本屆電競世界盃從7月3日持續至8月25日，期間進行包括LOL、王者榮耀、CS2、DOTA2等21個項目的比賽，有來自425個電競俱樂部的1500名運動員爭奪首屆電競世界杯冠軍的榮譽。

AG GLOBAL戰隊由香港本土的電競運動員組成，其中4名隊員亦是去年杭州亞運會的中國香港王者榮耀的電競選手代表。AG GLOBAL先後在2024年6月阿布扎比和7月馬來西亞的晉級賽中脫穎而出，以優異的排名成功獲得進入EWC電競世界杯的資格。

在8月1日至8月4日的EWC王者榮耀國際服比賽當中，AG GLOBAL與來自中國大陸、馬來西亞、法國、巴西、緬甸、以及中東地區等全球實力強勁的電競戰隊同場競技，憑藉選手們默契的配合和細膩的操作，在八強淘汰了馬來西亞強隊，四強與來自中國大陸的KPL王者夢之隊對決，最終榮獲EWC王者榮耀國際服全球第三名。