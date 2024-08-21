屠龍小隊案｜李家田自爆有到示威現場觀察　官提醒只能當背景考慮

「屠龍小隊」及另一激進派小隊串謀殺警案，審訊今（21日）在高等法院續。法官張慧玲第4日引導陪審員，庭上提及被告李家田否認參與任何串謀或管有槍械，並自言在示威現場的角色僅是觀察。張官指出，參與暴動、衝突警方或縱火等，在本案中屬未被起訴行為，不代表李在本案中有犯罪傾向，陪審員僅可視作背景考慮。



被告李家田稱2019年參與社會運動時是想拍紀錄片。(資料圖片)

李稱被困理大無出席大鴻輝會議

張官引述李家田的證供指，他否認曾參與11月17日的「屠龍」大鴻輝會議，因他當時被困理大暴動現場，直到11月18日凌晨才成功離開理大，並引述其IPad當時的GPS 為證。控方則指，李逃離理大後有前往大鴻輝，之後再返回理大。

控方質疑被困理大說法

控方另質疑，李聲稱當時被困理大，但卻在「滅龍」群組表示「黎緊」及「肚餓」。李則解釋指，他初時有打算參加會議，以為自己能離開理大，都在群組中「隨口噏」及「氹住其他人」，後來才發現自己無法離開理大。張官則著陪審員思考：「有個人走左出黎（理大），會唔會再番入去？」

官提醒李並無被控其他暴動罪名

控方亦質疑李家田的自辯並不可信，如李聲稱不參與暴動、衝突警方或縱火等非法行為，只是在一旁觀察。張官則指出，即使陪審員不接納李的證供，認為他有參與暴動等，惟上述非法行為在本案中屬未被起訴行為（uncharged acts ）。故陪審員不能就此推斷李在本案中犯罪傾向，只可以將這些情況視之為背景。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

6男被告分別隸屬兩個小隊

6男1女被告：為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲，女），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

控方指首4被告被指是屠龍小隊成員，賴及許則被指是吳智鴻所屬組織的成員，女被告並非兩個組織的成員，但被指曾協助眾籌。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023