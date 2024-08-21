小販管理主任涉招聘自己人　首被告聞不成文規定　須聘職員親友

食環署8名小販管理主任，涉嫌在署方招聘時串謀優待36名「自己人」，被控串謀行為失當罪，其中7名不認罪被告的案件，今（21日）在區域法院開審。控方開案陳詞指，已認罪的首被告會轉作控方證人，他指不時聽聞招聘助理小販管理主任職位時，有不成文規定，會聘請現職或退休職員的親友。首被告被安排處理相關資料後，開始收到各被告交來的應徵者資料，其中一名被告更提他做表作記錄。證人不久後果然收到更多應徵者資料，並知有些是舊同事的仔女等；他最後製成了11份名單，分發給各名有份進行面試的被告，並註名那些要給「同情分」。



首被告已認罪並會在審訊中作供

8 名被告：羅世華（61歲）、李達釗（62歲）、戴焯輝（60歲）、易錦添（62歲）、麥偉忠（60歲）、鄧永平（65歲）、黃偉雄（60歲）及陳江松（65歲），首被告、第五被告和第七被告案發時為署理首席小販管理主任，餘下5名被告為首席小販管理主任。首被告羅世華昨認罪，其餘7人否認控罪受審，而首被告將會在審訊中作供。

第二被告李達釗。(朱棨新攝)

第五被告麥偉忠。(朱棨新攝)

第八浩陳江松案發時已在退休前休假，故不是遴選會成員。(朱棨新攝)

第八被告退休前休假未成為遴選會成員

控方讀出第二至第八被告的開案陳詞，指食環署於2019年招聘助理小販管理主任。首七被告獲派加入招聘工作遴選委員會成員，第八被告在2019年8月開始退休前休假，故沒有成為成員。

控方指，首被告不時聽到其他同事提到，招聘該職位有一個不成文規定，會聘請現職或退休食環署職員的親屬或朋友。

第三被告建議做表作記錄

面試開始前，第八被告和一名已退休的首席小販管理主任，已向首被告傳送應徵者的資料。同年7月，第三被告致電首被告，指首被告會陸陸續續收到很多名字及資料，建議首被告：「做個表方便做紀錄」。首被告意會到該名單，是要發送給遴選委員會成員，讓成員在面試中幫助名單上的應徵者，給予他們「人情分」。

首被告製作11份名單

首被告同年7月11日至8月13日期間，收到第二至第八被告傳送的多個應徵者資料，包括其姓名、面試日子和時間。他共製作11份名單，共有36名應徵者的名字。他並把名單，傳送給第二至第七被告。

有女應徵者獲保咗

根據首被告和第三被告的WhatsApp對話，兩人曾討論面試情況。第三被告引述一名「Country Boy」稱，一名女應徵者表現不好，主席「話殺」，但「Country Boy」「保咗」，讓女應徵者合格。

第五被告提醒叫應徵者準備好

此外，一名前首席小販管理主任曾向第四被告傳送一名應徵者的資料，隨後指是：「兩個舊同事的仔女，請留意。」第五被告亦曾和一名總小販管理主任在WhatsApp討論一名應徵者，第五被告提醒叫該應徵者要準備好，並表示：「昨日個位有準備」，「比多咗成10分佢」。

食環署及後知悉事件，宣布面試無效，同年11月進行另一輪遴選面試。

案件編號：DCCC 1055/2022