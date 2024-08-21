廉署拘上市偉鴻集團主席及一執董　涉虛構交易及造假帳約值1.2億

廉政公署今日（21日）公布與證券及期貨事務監察委員會及澳門司法警察局，日前(8月19日及20日)採取代號「分界線」的聯合行動，打擊懷疑跨境企業欺詐及失當行為。案件涉及一家香港上市公司的高層人員，涉嫌虛構交易及偽造會計帳目總值約1.2億港元。



廉署與證監會聯合搜查了六個地點，拘捕了七名人士，包括該上市公司主席及一名執行董事，涉嫌觸犯《防止賄賂條例》下的代理人使用虛假文件意圖欺騙其主事人罪行。據悉，涉事公司為澳門偉鴻集團，為從事裝修服務以及維修和保養服務承建商，公司主席為李錦鴻，公司本周一（19日)下午起停牌。



廉政公署。（蘇煒然攝）

涉造假帳隱瞞挪用公款超過900萬港元

廉署表示，調查發現，該上司公司主席及其他人士涉嫌偽造該公司港澳兩地附屬公司的交易文件及會計帳目，令應收款項下調逾1.13億澳門元(約1.1億港元)；相關人士亦涉嫌以虛假文件及會計帳目，隱瞞挪用公司款項超過900萬港元。

上述行為亦涉嫌觸犯《證券及期貨條例》下關於披露虛假或具誤導性資料的罪行或失當行為及關於涉及對上市公司作出虧空、欺詐、不當行為或其他失當行為。

由於案件涉及跨境罪行，澳門司警亦立案調查相關人士在澳門境內可能干犯的欺詐罪行，並於日前首次與廉署同步展開執法行動，在澳門搜查相關地點及會見有關人士。由於調查仍在進行，廉署與證監會現階段均不會作進一步評論。

副廉政專員丘樹春：充分展現港澳執法機構緊密合作和決心

副廉政專員兼廉署執行處首長丘樹春表示，是次聯合行動充分展現兩地執法機構的緊密合作和決心，致力打擊任何跨境貪污或其他罪行，確保廉潔公平的營商環境及金融市場有效運作。他表示，廉署會繼續與證監會及其他執法機構攜手遏止任何貪污或非法行為，務必將本地或跨境犯罪者繩之於法。」

證監會法規執行部執行董事魏弘福 (Mr Christopher Wilson)表示：「證監會對破壞市場秩序及上市公司管理層之不當行為絕不姑息。是次聯合行動彰顯兩地執法機構對打擊涉及上市公司的跨境違法行為的決心。本會將繼續與廉署、其他本地及境外執法機構通力合作，以維護市場穩健及保障投資者權益。」

證監會法規執行部執行董事魏弘福 (Christopher Wilson)表示，證監會對破壞市場秩序及上市公司管理層之不當行為絕不姑息，是次聯合行動彰顯兩地執法機構對打擊涉及上市公司的跨境違法行為的決心。他表示，該會將繼續與廉署、其他本地及境外執法機構通力合作，以維護市場穩健及保障投資者權益。

公司本周一起停牌 無交代原因１

涉事偉鴻集團主要在澳門及香港從事提供裝修服務、以及維修及保養服務的承建商，客戶包括娛樂場、零售區、酒店、餐廳、商用物業及住宅物業，尤其位於澳門綜合度假村內的設施，大部份收益產生自澳門主要持牌娛樂場博彩營運商及總承建商。

偉鴻集團本周一以主席李錦鴻名義發出公告，由下午起停牌，以待刊發一份公司內幕消息公告。