廉署控凍肉供應商前員工　涉隱瞞開同類公司　騙僱主供貨逾500萬

廉政公署今（13日）落案起訴一名48歲、凍肉供應商海潤餐飲有限公司前高級銷售員鄭銘濂，涉嫌於在職期間隱瞞利益衝突，誘使其僱主出售貨品予由自己營運的同類公司，詐騙凍肉供應商供貨逾500萬元。他現時准予保釋，將於周四（15日）在西九龍裁判法院提堂，以轉介區域法院審理。



廉政公署。（蘇煒然攝）

48歲被告鄭銘濂，為凍肉供應商海潤餐飲有限公司前高級銷售員，他涉嫌於在職期間隱瞞利益衝突，被控一項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條。

廉署早前接獲貪污舉報，調查後揭發涉嫌欺詐罪行。被告案發時為海潤高級銷售員，職責包括替海潤尋找客戶和處理客戶採購訂單，他亦有權決定採購訂單價格及付款條件。海潤規定員工不得營運或受僱於任何與海潤的業務性質相同的公司。僱傭合約亦規定，被告不得受聘於、擁有、管理、營運、控制或參與任何食品及餐飲相關公司。

被告誘使僱主向自己營運公司出售貨品 金額超過523萬元

控罪指被告於2020年10月至2022年2月期間，藉以欺騙，向海潤隱瞞營運浩鋒餐飲有限公司，並意圖詐騙而誘使海潤向浩鋒出售貨品，導致浩鋒獲得利益或海潤蒙受不利。

廉署調查發現，浩鋒於2016年成立，被告當時的妻子和母親分別為唯一董事兼股東及秘書。被告涉嫌在2021年介紹浩鋒成為海潤客戶後，曾以海潤高級銷售員身分處理由他本人代浩鋒下的採購訂單。

2021年7月至12月，浩鋒多次向海潤採購，金額超過523萬元。其後浩鋒未能支付近512萬元款項，退還部分貨品後，仍欠海潤約271萬元未償還。海潤在廉署調查案件期間提供全面協助。

被告現時獲廉署准予保釋，案件周四（15日）在西九龍裁判法院提堂，以轉介區域法院審理。