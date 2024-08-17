廉署50周年開放日｜增VR調查訓練、示範拘捕　槍械展仍最受歡迎

適逢廉署50周年，今日開始一連兩個星期的周末舉行開放日，一共收到19,000多個申請，是歷年最多，最後開放予6,000人參觀。今年繼續有最受市民歡迎的槍械設備展出，並增加了示範拘捕行動，以及戴上VR鏡嘗試虛擬實境「調查情境訓練」。現場不少人一家大小來參觀，有小朋友表示「有好多嘢玩」；亦有廣州遊客因影視而對反貪感興趣，專程來參觀。



廉署50周年開放日今日開始，一共收到19,000多個申請，是歷年最多，最後開放予6,000人參觀。（黃浩謙攝）

廣州遊客試VR模擬調查情境 自小看廉署影視作品

廉署今年首度開放香港國際廉政學院，讓市民嘗試名為「實戰易」的虛擬實境「調查情境訓練系統」，其中一位參加者戴上VR眼鏡，化身調查員，在嫌疑人交收公文袋及款項時確認其身份。解說的執行署人員表示，模擬情境可讓學員隨時隨地訓練，應用調查及執法技巧。

參加者Mandy來自廣州，因為想參觀廉署而第一次來香港。她表示自己自小看香港電影及劇集，亦看過幾套廉署影視作品，因此對廉署工作感興趣。她形容與想像出入不大，指廉署人員「儀表端莊，好有公務風範。」

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增設示範拘捕行動 最受歡迎仍是槍械展覽

廉署亦開放學院內的槍械展覽廳，今年除了可以觸碰歷來的槍械設備，更增設廉署人員示範拘捕行動。

馮小朋友指自己對槍械設備有興趣，之前以為只有警方有槍械、拘捕行動，今日來參觀才知道「原來廉署都有」。她又指最喜歡的是虛擬實境部分，雖然未能嘗試，但在一旁看都覺得很刺激，可以因應場境發生的事判斷下一步去哪，「有好多分叉路可以揀」。

戴小朋友則形容展覽「有好多嘢玩，最好玩係睇槍」，她指本來以為槍較輕，但原來好重。至於VR訓練，她亦稱雖然未能嘗試，但在一旁「睇到都覺得好似好好玩。」她表示平時很少接觸這類知識，今日「學多咗嘢」，並因此想之後觀看《廉政行動》。

戴小朋友形容展覽「有好多嘢玩，最好玩係睇槍」，之後想觀看《廉政行動》。（黃浩謙攝）

首席教育主任：場地所限 未能開放更多位置供市民參觀

因應50周年，廉署在展覽廳增設經典宣傳海報巡禮及珍貴歷史照片；亦有「廉政光影50年」展覽，展出《廉政行動》的劇照及精華片段。另外，廉署卡通角色「小啡豆」亦登場讓市民打卡，及有集齊印章活動；市民亦一如既往可品嚐聞名的廉署咖啡。

廉署首席廉政教育主任崔宇明表示，今早雖然黃雨，參觀市民仍然不少，指在50周年時刻，希望與市民大眾一齊回顧50年以來「反貪不停步」的堅毅精神，並分享做創新方面的決心。他補充場地始終是辦公大樓，故未能開放更多位置予市民參觀，但日後會考慮多辦類似教育活動。