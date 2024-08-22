港航明年1月恢復往澳洲黃金海岸季節性航班　積極研重返北美市場

香港航空宣布重啟長途航線市場，明年1月17日至2月15日恢復營運香港與澳洲黃金海岸季節性航線，每周提供4班來回航班，為期5星期並涵蓋農曆新年假期，以空中巴士A330寬體客機執飛，提供約6,000個座位。港航主席孫劍鋒表示，恢復航線標誌港航重返長途市場的第一步，正積極研究重返北美市場，開拓溫哥華、多倫多、洛杉磯、西雅圖等航線。



香港航空宣布重啟長途航線市場，明年1月17日至2月15日恢復營運香港與澳洲黃金海岸季節性航線。（港航提供）

香港航空表示，明年1月17日至2月15日期間會以季節性營運香港往來澳洲黃金海岸航班，星期一、三、五及日香港開往黃金海岸；星期一、二、四及六則由黃金海岸飛返香港，每周提供四班往返航班，也是首家香港航空公司重新開辦該航線。

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香港航空主席孫劍鋒表示，預期黃金海岸將成爲旅遊熱門目的地之一，吸引更多來自香港以及大中華地區的旅客乘坐香港航空到當地，感受昆士蘭州溫暖怡人的氣候和源源不絕的旅遊活動，促進兩地的文化、觀光及貿易的交流等。

香港航空主席孫劍鋒表示，正積極研究重返北美市場，開拓溫哥華、多倫多、洛杉磯、西雅圖等航線。（資料圖片/何瑞芬攝）

他指出，重新開辦這條備受期待的澳洲航線，標誌著港航重返長途市場的第一步，公司正陸續引入更多機型以支持逐步擴展航線網絡，包括積極研究重返北美市場，開拓溫哥華、多倫多、洛杉磯、西雅圖等航線。