遊日注意｜風暴安比襲東京 一文看清受影響航班 免費退票改期
遊日注意！強烈熱帶風暴安比正迫近日本關東地區，預計周五（16日）晚在東京以東近岸掠過，香港快運表示，明日兩班來往香港至東京成田機場航班須取消，另有6班來往兩地航班須改期；香港航空則指明日有4班來往香港至東京航班將受影響，其中有須料延至周六（17日）起飛。
快運及港航指，受影響航班可獲豁免更改航班和退票之費用。
1、香港快運
香港快運宣布，因強烈熱帶風暴安比迫近東京，部分明日航班受影響，2班航班須取消，6班須改期，其中有原定8月16日飛往成田及返港航班，須延至兩日後的8月18日返港：
需改期航班
香港往東京成田
UO870 改為8.17 11:45（原定8.16 10:35）
UO646 改為8.17 14:15（原定8.16 13:00）
UO650 改為8.18 11:45（原定8.16 14:15 ）
東京成田往香港
UO871 改為8.17 18:10（原定8.16 17:05）
UO647 改為8.17 20:40（原定8.16 19:20
UO651 改為8.18 18:10 （定8.16 20:40）
取消航班
香港至成田UO848 原定8.16 09:15
成田至香港UO849 原定8.16 15:45
快運指，因應航班調動而有特別票務安排，受影響乘客可按電郵通知中的航班調動安排，免費改期或就未出發之行程申請全數退款，建議乘客查閱電郵，了解航班改期的詳情及條款，並於本月31日或之前完成相關手續。
2、香港航空
香港航空則指明日有4班往返香港及東京的航班受影響：
港航指乘搭上述航班的乘客，現可獲豁免更改航班和退票之費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。
3、國泰航空
國泰明日有至少10班機取消，數班航班延誤，國泰指會盡力自動重新預訂至下一個可供乘搭的航班，並會豁免更改機票及取消航班的手續費用。
取消航班：
香港往成田
CX526、CX504、CX450（香港往台北取消；台北往成田延至8.17 08:00）、CX520、CX500
成田往香港
CX527、CX521、CX505
香港往羽田
CX548
羽田往香港
CX549
航班延誤
香港往羽田：
CX542 延至8.17 09:15（原定8.16 16:20）
成田往香港：
CX451 8.17 13:25成田起飛往台北；8.17 17:15台北出發返港（原定8.16 15:45）
CX501 8.17 15:50（原定8.16 21:45）