遊日注意｜風暴安比襲東京　一文看清受影響航班　免費退票改期

遊日注意！強烈熱帶風暴安比正迫近日本關東地區，預計周五（16日）晚在東京以東近岸掠過，香港快運表示，明日兩班來往香港至東京成田機場航班須取消，另有6班來往兩地航班須改期；香港航空則指明日有4班來往香港至東京航班將受影響，其中有須料延至周六（17日）起飛。



快運及港航指，受影響航班可獲豁免更改航班和退票之費用。



熱帶氣旋安比預測移動路徑圖。（日本氣象廳圖片)

多班來往東京航班受颱風影響。（資料圖片/黃偉民攝）

1、香港快運

香港快運宣布，因強烈熱帶風暴安比迫近東京，部分明日航班受影響，2班航班須取消，6班須改期，其中有原定8月16日飛往成田及返港航班，須延至兩日後的8月18日返港：

需改期航班



香港往東京成田

UO870 改為8.17 11:45（原定8.16 10:35）

UO646 改為8.17 14:15（原定8.16 13:00）

UO650 改為8.18 11:45（原定8.16 14:15 ）

東京成田往香港

UO871 改為8.17 18:10（原定8.16 17:05）

UO647 改為8.17 20:40（原定8.16 19:20

UO651 改為8.18 18:10 （定8.16 20:40）

香港快運表示，8月16日兩班來往香港至東京成田機場航班須取消，另有6班來往兩地航班須改期。（資料圖片）

取消航班



香港至成田UO848 原定8.16 09:15

成田至香港UO849 原定8.16 15:45

快運指，因應航班調動而有特別票務安排，受影響乘客可按電郵通知中的航班調動安排，免費改期或就未出發之行程申請全數退款，建議乘客查閱電郵，了解航班改期的詳情及條款，並於本月31日或之前完成相關手續。

2、香港航空

香港航空多班來往東京航班受影響。（資料圖片/余俊亮攝）

香港航空則指明日有4班往返香港及東京的航班受影響：

港航指乘搭上述航班的乘客，現可獲豁免更改航班和退票之費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。

3、國泰航空

國泰明日有至少10班機取消，數班航班延誤，國泰指會盡力自動重新預訂至下一個可供乘搭的航班，並會豁免更改機票及取消航班的手續費用。

取消航班：



香港往成田

CX526、CX504、CX450（香港往台北取消；台北往成田延至8.17 08:00）、CX520、CX500

成田往香港

CX527、CX521、CX505

香港往羽田

CX548

羽田往香港

CX549

國泰航空8.16多班來往東京航班取消。（資料圖片/廖雁雄攝）

航班延誤



香港往羽田：

CX542 延至8.17 09:15（原定8.16 16:20）

成田往香港：

CX451 8.17 13:25成田起飛往台北；8.17 17:15台北出發返港（原定8.16 15:45）

CX501 8.17 15:50（原定8.16 21:45）