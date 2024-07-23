颱風格美逼台　國泰航空14台港航班取消　香港航空取消4班

受颱風「格美」影響，繼香港快運取消未來兩日8班航班外，香港航空亦宣布，明日（24日）取消4班來往香港及台北航班，提醒乘客可申請退票。



國泰航空亦宣布今明（24及25日）取消14班來往香港至台北及高雄航班，另有3班航班或需延誤，國泰會盡量自動重新預訂至下一個可供乘搭的航班，同時提供免退票費及改機票服務。



受颱風影響，香港航空7月24日須取消4班往來台北的航班。（資料圖片/余俊亮攝）

香港航空表示，因受颱風「格美」影響，明日4班來往香港及台北的航班要取消，包括：

香港至台北：HX282及HX284

台北至香港：HX283及HX285

港航提醒旅客前往機場前，請留意香港航空網站實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。

受颱風影響，香港航空7月24日須取消4班往來台北的航班。（資料圖片/余俊亮攝）

港航表示，對因受臨時或計劃性的航班變動影響之乘客豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用，此措施僅適用於所有已獲確認機位之機票。

港航建議乘客聯絡香港航空客戶服務熱線，或於香港航空網站提交「退票申請」，乘客若是經旅行社購票，應聯繫有關旅行社查詢相關票務事宜。

國泰航空則稱颱風影響香港來往台北至高雄航班，今明共14班航班取消及3班航班延誤：

7月24日

香港往台北

取消：CX393、CX400、CX420、CX408

台北去香港

取消：CX495、CX443、CX421

香港往高雄

取消：CX432

高雄往香港

取消：CX431

7月25日

香港往台北

取消：CX464、CX466

延誤：CX564、CX530

台北往香港

取消：CX407、CX469、CX461

延誤：CX531

國泰航空因應颱風推出往返台北彈性機票安排。（資料圖片）

國泰指盡力為乘客自動重新預訂至下一個可供乘搭的航班，同時推出往返台北航班的彈性機票安排，只要出票日期在今日（23日）或之前，而旅遊日期是明日或後日（24或25日），則可豁免所有機票的重新訂位、更改航點及退票的手續費用。

國泰稱，若有需要更改機票須在7月31日前更改，並在9月30日前完成日程；有關安排須受航班座位供應情況而定，且不適用於已全額或部分退款的機票，票價或稅項差額或會適用。

長榮航空取消12班來往台北及香港航班。（中央社）

長榮航空亦宣布取消今明兩日合共12班往來台北及香港的航班，取消航班如下：

7月24日：

香港往台北：BR868/872/858

台北往香港：BR867/871/857

7月25日：

香港往台北：BR892/852/870

台北往香港：BR891/851/869