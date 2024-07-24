颱風格美｜HKExpress取消多兩班高雄航班　一文看清受影響航班

撰文：何瑞芬
出版：更新：

受颱風格美影響，多間航空公司昨日（23日）宣布取消或延誤今明（24及25日）兩日來往香港至台北、高雄及沖繩航班。香港快運今日再宣布，須取消多兩班來往香港至高雄航班，《香港01》整合受颱風影響航班資訊。

受颱風格美影響，香港快運航空取消多班航班。（資料圖片/黃偉民攝）

香港快運：

延誤航班：
7月24日：
UO820／香港至沖繩／原訂7.24 07:00出發，延至7月24日 15:30出發
UO821／沖繩至香港／原訂7.24 11:30出發，延至7月24日 20:00出發

取消航班：

香港至台北航班
7月24日：UO112、UO114、UO116
7月25日：UO110

台北至香港航班
7月24日：UO113、UO115、UO117
7月25日：UO111

香港至高雄
7月24日：UO134

高雄至香港
7月24日：UO135

受颱風格美影響，香港快運航空取消多班航班。(資料圖片/陳葦慈攝）
受颱風影響，香港航空7月24日須取消4班往來台北的航班。（資料圖片/余俊亮攝）

香港航空：

港航取消4班來往香港及台北航班：

香港至台北：HX282及HX284
台北至香港：HX283及HX285

國泰航空因應颱風推出往返台北彈性機票安排。（資料圖片）

國泰航空：

7月24日
香港往台北
取消：CX393、CX400、CX420、CX408

台北去香港
取消：CX495、CX443、CX421

香港往高雄
取消：CX432

高雄往香港
取消：CX431

7月25日
香港往台北
取消：CX464、CX466
延誤：CX564、CX530

台北往香港
取消：CX407、CX469、CX461
延誤：CX531

長榮航空取消12班來往台北及香港航班。（中央社）

長榮航空：

今明取消12班來往香港及台北航班：

7月24日：
香港往台北：BR868/872/858
台北往香港：BR867/871/857

7月25日：
香港往台北：BR892/852/870
台北往香港：BR891/851/869

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