颱風格美｜HKExpress取消多兩班高雄航班 一文看清受影響航班
撰文：何瑞芬
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受颱風格美影響，多間航空公司昨日（23日）宣布取消或延誤今明（24及25日）兩日來往香港至台北、高雄及沖繩航班。香港快運今日再宣布，須取消多兩班來往香港至高雄航班，《香港01》整合受颱風影響航班資訊。
香港快運：
延誤航班：
7月24日：
UO820／香港至沖繩／原訂7.24 07:00出發，延至7月24日 15:30出發
UO821／沖繩至香港／原訂7.24 11:30出發，延至7月24日 20:00出發
取消航班：
香港至台北航班
7月24日：UO112、UO114、UO116
7月25日：UO110
台北至香港航班
7月24日：UO113、UO115、UO117
7月25日：UO111
香港至高雄
7月24日：UO134
高雄至香港
7月24日：UO135
香港航空：
港航取消4班來往香港及台北航班：
香港至台北：HX282及HX284
台北至香港：HX283及HX285
國泰航空：
7月24日
香港往台北
取消：CX393、CX400、CX420、CX408
台北去香港
取消：CX495、CX443、CX421
香港往高雄
取消：CX432
高雄往香港
取消：CX431
7月25日
香港往台北
取消：CX464、CX466
延誤：CX564、CX530
台北往香港
取消：CX407、CX469、CX461
延誤：CX531
長榮航空：
今明取消12班來往香港及台北航班：
7月24日：
香港往台北：BR868/872/858
台北往香港：BR867/871/857
7月25日：
香港往台北：BR892/852/870
台北往香港：BR891/851/869
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