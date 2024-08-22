國家隊運動員訪港門票｜Carousell用戶開價$1500　徵求門票看跳水

巴黎奧運會國家隊代表團將於8月30日在香港出席「奧運健兒大匯演」，翌日再上演兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範。門票今日（22日）上午10時開售後，約40分鐘已全數售罄，料有4萬人向隅。



其後陸續有Carousell用戶徵收門票，最高價為1,500元收跳水及游泳示範表演門票一張，比票價20元高出74倍。不過市民須注意，今次購票屬實名制，康文署早前已提醒，購票人士不得擅改門票資料或轉讓門票，有違者將被拒入場，所繳款項亦不獲退還。



巴黎奧運會國家隊代表團訪港，門票8月22日上午10時於城市售票網以網上、流動應用程式或電話購票方式公開發售，至早上10時40分已告全數售罄。（網頁截圖）

Carousell陸續有用戶徵求門票 $500至$1500不等

巴黎奧運會國家隊代表團，將在本月底訪港並出席示範表演活動，今早有逾2,000名市民準時搶票，其後一度多達4萬人排隊等候購票，最終5,300張門票不足40分鐘便全數售罄，當中跳水及游泳示範表演最受歡迎，相信是為了一睹奧運跳水冠軍全紅嬋的「水花消失術」。

翻查網購平台Carousell，陸續有用戶在下午發帖徵求門票，當中跳水及游泳示範表演叫價最高，開價1,500元一張，比票價20元高出74倍。而另兩個活動門票的徵求價，以500元至1,000元為主。

全紅嬋親吻奧運金牌。（路透社）

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康文署︰不得擅改門票資料或轉讓門票

不過，未能成功搶票的市民須注意，康文署早前提醒，活動門票以實名登記方式出售，每張門票印有購票人士提供的英文姓名，入場時需出示身份證明文件核對，有違者將被拒入場，所繳款項亦不獲退還。

康文署又指，購票人士不得擅改門票資料或轉讓門票，強調從未授權任何人在城市售票網以外售票，若市民購買或取得未經授權的門票，可能會遭受詐騙，或會招致損失。